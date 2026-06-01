La cartera de crédito al sector agropecuario superó los RD$132 mil millones al cierre de 2025

La cartera de crédito al sector agropecuario ascendió a 132,415 millones de pesos al cierre de 2025, luego de experimentar un crecimiento de 4.1 % (unos 5,220 millones de pesos adicionales) respecto al año anterior, según un informe de la Superintendencia de Bancos (SB).

Los cultivos con los mayores balances adeudados para su producción son arroz (14,029.7 millones de pesos), cacao (12,978.7 millones de pesos) y café (4,242.3 millones de pesos). En conjunto, estos tres rubros concentran aproximadamente el 23.6 % del total de la cartera agropecuaria.

De acuerdo al documento, los préstamos al sector agropecuario representan el 10 % de la cartera total de créditos comerciales.

Te puede interesar El Banco Agrícola ha financiado alrededor de RD$ 5,000 millones para la tecnificación del campo

"Se evidencia la robustez y diversidad en la estructura de financiamiento de la cartera agropecuaria, destacando la predominancia de préstamos comerciales en la producción agrícola y ganadera, así como la importancia de las líneas de crédito en el segmento agroindustrial", señala el informe.

El crédito por región

La región norte o Cibao representa el 47.9 % de la cartera de créditos agropecuarios, posicionándose como la principal área de financiamiento. A esta le sigue la región metropolitana (Gran Santo Domingo) con el 32.8 %, mientras que la región sur y la región este exhiben 12.4 % y 6.8 %, respectivamente.

"Esta estructura evidencia concentración geográfica del crédito, particularmente en zonas con mejores condiciones para la siembra y el cultivo, destacándose provincias como Santiago, La Vega y Duarte, que en conjunto explican una proporción relevante del saldo total", detalla la publicación de la SB.

Tasas de interés y morosidad en el sector agropecuario

En cuanto a las tasas de interés promedio ponderadas, tanto los créditos otorgados en moneda nacional como en moneda extranjera al sector agropecuario muestran un costo de financiamiento por debajo del resto de la cartera comercial, situándose en 11 % y 6.7 %, respectivamente.

Por otro lado, el índice de morosidad de la cartera agropecuaria dentro de la Banca Múltiple se ubicó en 0.8 % al corte de diciembre de 2025, manteniéndose por debajo del promedio registrado para el resto de la cartera comercial de este tipo de entidades (0.9 %).

Leer más Cinco rubros concentran el 26 % de la cartera agropecuaria en el 2024