Sector lácteo de RD participa en iniciativa regional para hacer la actividad más sostenible

El sector lácteo dominicano participa en un plan piloto regional que busca hacer esa actividad más sostenible, en una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 12,600 dólares, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El proyecto, que ejecuta el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Federación Panamericana de Lechería (Fepale) y que se implementa además en Costa Rica y Uruguay, pretende aplicar la metodología del Marco de la Sostenibilidad Lechera (DSF, por sus siglas en inglés), un sello que permite rastrear, conectar y demostrar la mejora continua del sector en toda su cadena de valor.

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Gina Rosario, coordinadora técnica de la representación del IICA en República Dominicana, explicó que la iniciativa se implementa en el país desde noviembre de 2025, teniendo al Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) como aliado principal para el desarrollo de las actividades.

"Desde el inicio de la implementación hasta la fecha se avanza en la elaboración del borrador de la hoja de ruta para la sostenibilidad del sector lácteo nacional, tomando como base los insumos generados durante el taller ´Construyendo una hoja de ruta para la sostenibilidad del sector lácteo en República Dominicana´. Esto formará parte de un proceso regional orientado a construir una agenda coordinada para el desarrollo sostenible del sector en América Latina y el Caribe", indicó Rosario.

Las entidades trabajan con productores, técnicos e instituciones para implementar el proyecto, que, según detalló el IICA, en cada país se promueve la participación de esos actores que contribuyen en la elaboración de un primer perfil de sostenibilidad basado en la realidad local, lo cual permite identificar brechas, reconocer avances y orientar acciones concretas.

"Estamos avanzando en la construcción de una hoja de ruta basada en evidencia, que integra información del sector y el conocimiento de productores y técnicos para orientar decisiones alineadas con criterios internacionales de sostenibilidad", afirmó a través de un comunicado la especialista del IICA en Costa Rica, Sacha Trelles.

Generar conocimiento

El IICA afirmó que a través de este enfoque, los tres países no solo fortalecen sus capacidades internas, sino que generan conocimiento que puede ser compartido en el ámbito regional, lo que contribuiría a la construcción de una visión común para el desarrollo sostenible del sector.

Entre los resultados esperados del proyecto destacan la elaboración de reportes técnicos nacionales, el desarrollo de hojas de ruta consensuadas y la visibilidad de los progresos alcanzados para consolidar una base de información y cooperación que facilite un análisis más profundo de la sostenibilidad en la producción lechera.