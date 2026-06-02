Parceleros de La Vigía de Dajabón marcharán para exigir solución a inundaciones que afectan cultivos

El parcelero Wascar Sigoyen, miembro de la Comisión Nacional Arrocera, dijo que las inundaciones en La Vigía se han tornado insostenibles para los productores. ( DIARIO LIBRE / JAVIER GENAO )

Cansados de ver sus tierras bajo el agua, sus cosechas perdidas y sus deudas creciendo sin respuestas oficiales, parceleros de la zona de riego La Vigía anunciaron que marcharán este jueves para exigir al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) una solución urgente al problema de las inundaciones que afecta la zona arrocera.

La protesta está pautada para iniciar a las 8:00 de la mañana en el kilómetro 4, entrada de La Vigía, desde donde los productores recorrerán la carretera Manolo Tavárez Justo hasta llegar a las oficinas del Indhri. Posteriormente, continuarán hacia la Gobernación Provincial de Dajabón, donde entregarán un documento con sus reclamos.

Los agricultores denuncian que las constantes crecidas del río Masacre, sumadas a la falta de un muro de contención y a la ausencia de limpieza en los canales de riego, han provocado severas inundaciones en sus parcelas, dejando pérdidas económicas considerables en una zona donde muchas familias dependen directamente de la producción de arroz.

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Situación insostenible para los agricultores

El parcelero Wascar Sigoyen, miembro de la Comisión Nacional Arrocera, expresó que la situación se ha tornado insostenible para los productores, quienes han tenido que endeudarse para preparar y sembrar sus tierras, solo para ver cómo las aguas arrastran el fruto de meses de trabajo.

"Los agricultores estamos pasando la de Caín. Hemos contraído deudas para plantar nuestras cosechas y muchas se han perdido por las inundaciones. Ya no nos queda otro camino que la lucha", manifestó Sigoyen.

Los parceleros aseguran que no se trata de un reclamo nuevo, sino de una problemática que se repite cada vez que el río Masacre aumenta su caudal, dejando a su paso desesperación, lodo y pérdidas en este sector de Dajabón.

Llamado a las autoridades

La marcha busca llamar la atención de las autoridades del Indrhi y del Gobierno provincial, a fin de que se tomen medidas concretas para proteger las fincas arroceras, limpiar los canales de riego y construir las obras de contención necesarias para evitar que la producción siga siendo golpeada por las inundaciones.

Los productores advirtieron que mantendrán su lucha hasta recibir respuestas reales, al considerar que el arroz no solo representa una fuente de ingresos para ellos, sino también el sustento de cientos de familias de la zona fronteriza.