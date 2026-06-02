El IAD inicia en Azua plan de titulación que beneficiará a más de 4,000 parceleros

El director general del IAD, Darío Castillo Lugo (al centro) afirmó que el proyecto representa un avance significativo para garantizar la seguridad jurídica de miles de familias rurales que durante años han trabajado las tierras de Azua. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) inició este martes los trabajos del Plan Nacional de Titulación Definitiva en la provincia de Azua, una iniciativa que beneficiará a más de 4,000 parceleros de la Reforma Agraria y permitirá regularizar aproximadamente 20 millones de metros cuadrados de terrenos agrícolas.

La jornada contempla levantamientos técnicos, sociales y legales en los asentamientos campesinos AC-012 El Sisal Ysura, AC-370 Emma Balaguer, AC-483 Sombra Grande, AC-486 Los Tramojos y el sector Las Clavellinas.

Durante el acto de lanzamiento, el director general del IAD, Darío Castillo Lugo, afirmó que el proyecto representa un avance significativo para garantizar la seguridad jurídica de miles de familias rurales que durante años han trabajado esas tierras.

"Estamos dando pasos firmes para saldar una deuda histórica con quienes durante años han trabajado estas tierras. Un título definitivo no solo garantiza seguridad jurídica; también abre las puertas al crédito, la inversión, la estabilidad familiar y nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales", expresó.

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Castillo Lugo destacó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para impulsar la regularización de tierras y fortalecer el desarrollo productivo de las comunidades agrícolas.

Donación de terrenos para proyectos comunitarios

Como parte de la actividad, el funcionario también resaltó la donación de 29,156.29 metros cuadrados de terreno realizada por el IAD mediante un acuerdo suscrito con monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de la Diócesis de San Juan. Los terrenos estarán destinados a proyectos educativos, comunitarios y de desarrollo humano en la provincia de Azua.

Según explicó la institución, el Plan Nacional de Titulación Definitiva busca garantizar la seguridad jurídica de los beneficiarios de la Reforma Agraria mediante la entrega de títulos de propiedad, facilitando el acceso a financiamiento, la inversión y el fortalecimiento económico de las familias del campo.

Los trabajos de levantamiento social de ocupaciones de terrenos se desarrollarán de martes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

En los asentamientos AC-370 Emma Balaguer, AC-483 Sombra Grande y AC-486 Los Tramojos, incluyendo el sector Las Clavellinas, las jornadas se realizarán del 2 al 5 de junio en el Centro Comunitario de la Finca 6.

Mientras que en el asentamiento AC-012 El Sisal Ysura, correspondiente a las fincas 1 y 2, los trabajos será del 9 al 12 de junio en la Iglesia Nazareno de Anzonia, ubicada en Las Barías, distrito municipal La Estancia.

Posteriormente, las labores continuarán del 16 al 19 de junio en la finca 5 del mismo asentamiento, utilizando como centro de atención las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopfeproca.