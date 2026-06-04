La edición número 22 de la Feria del Mango, la cual se celebra en Baní del 3 al 7 de junio de 2026, expone al público más de 300 variedades de mangos criollos, donde el "Mingolo" destaca como el más importante de todas las variedades presentadas.

Así lo afirmó Rafael Omar Landestoy, director de la regional Valdesia del Ministerio de Agricultura, encargado de ejecutar y supervisar las políticas agropecuarias, planes de sanidad vegetal y asistencia técnica en las provincias de Peravia, San José de Ocoa y San Cristóbal.

"Vamos a conceptualizar la feria. Es la vitrina de exhibición con 300 variedades de mangos criollos. El jardín de variedades de mangos criollos lo tenemos aquí al frente", afirmó Landestoy.

Baní como epicentro de la producción nacional de mangos

Según palabras del director, Baní es el productor de mejor calidad del mango banilejo y calificó al mango Mingolo como "la joya de la corona".

"El Mingolo ha penetrado al mercado norteamericano que antes estaba gobernado por el Ataúlfo mexicano; ya estamos abriendo un mercado y este mango ha gustado más que todos los otros. Pero el Mingolo también ha ido a España; los reyes de España hace dos años comieron un mango Mingolo. Ha ido a Inglaterra y lo ha probado el rey de Inglaterra", comentó Landestoy.

Agregó que el mango Keitt es el de mayor exportación de la República Dominicana y que ha conquistado por años el mercado europeo en lugares como Francia, Inglaterra, España y Holanda, por encima de mangos de la India y de otros lugares.

No solo se exponen mangos

El director Landestoy expresó que, si bien es cierto que se trata de la Feria del Mango y esta fruta es la protagonista, no solo se busca proyectar el mango producido en el país.

Afirmó que se busca también proyectar otros productos como tomates, café, plátanos, aguacates, etc.

"Aquí tenemos el tomate, que se dice Riñón de Buey, que es un tomate gourmet especial que se produce en Italia; sin embargo, ya en Rancho Arriba lo estamos produciendo y aquí lo estamos exhibiendo. También está el plátano barahonero, está el aguacate Carla y también tenemos el aguacate Baní", dijo el director.