Acuerdan capacitar productores para ampliar el uso de riego tecnificado

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de fortalecer el sector agropecuario mediante la capacitación de productores y la incorporación de nuevas tecnologías.

El convenio, suscrito por el director ejecutivo de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, y el presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera, busca promover una agricultura más eficiente y sostenible, con énfasis en el uso racional del agua y la implementación de sistemas de riego tecnificado.

Caamaño Vélez destacó que la alianza permitirá impulsar la modernización del campo dominicano a través de programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de conocimientos dirigidos a los productores agropecuarios.

Tecnologías innovadoras

Según explicó, la adopción de tecnologías innovadoras contribuirá a aumentar la productividad agrícola, reducir el impacto ambiental de las actividades productivas y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

De su lado, Cabrera afirmó que el acuerdo representa un paso importante para el desarrollo del sector agropecuario, al facilitar que miles de productores accedan a formación especializada, asistencia técnica e información para mejorar la competitividad de sus fincas.

Como parte de los compromisos asumidos, la TNR ofrecerá acompañamiento técnico a los productores afiliados a Confenagro para facilitar la implementación de tecnologías de riego más eficientes. Además, evaluará posibles apoyos a proyectos de innovación a través del programa Bagri-Riego y de incentivos destinados a fomentar la adopción de sistemas de riego tecnificado.

Mientras tanto, Confenagro se encargará de difundir entre sus asociados y comunidades productivas las actividades formativas e informaciones relacionadas con el uso eficiente del agua y otras iniciativas desarrolladas junto a la TNR y Bagri-Riego.

En la firma del acuerdo participaron representantes de ambas instituciones, entre ellos Eric Rivero, vicepresidente institucional de Confenagro y asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, así como funcionarios técnicos y administrativos de la TNR.