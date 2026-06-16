AIEHaina y Región Sur realizan el primer encuentro del sector agroindustrial

La Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHaina y Región Sur) reunió este martes a representantes del sector agroindustrial en un encuentro encabezado por su presidente, Juan Tomás Díaz, con el objetivo de fortalecer el diálogo entre los sectores productivos y compartir la contribución de la industria al desarrollo económico y social del país.

De acuerdo a una nota de prensa, en la actividad, Díaz destacó la importancia de crear espacios de intercambio que permitan identificar oportunidades de colaboración entre la industria y el sector agroindustrial, dos sectores que consideró fundamentales para la generación de empleos, el impulso de las exportaciones y el crecimiento sostenible de la economía dominicana.

El dirigente empresarial resaltó la fortaleza y el impacto económico del Distrito Industrial de Haina, al señalar que las empresas instaladas en esta zona proyectan inversiones superiores a los 550 millones de dólares para el período 2025-2027.

Estas inversiones estarán dirigidas al fortalecimiento de áreas estratégicas como manufactura, logística, energía, alimentos y servicios industriales, conforme indica el documento.

Alianzas estratégicas para el desarrollo regional

Asimismo, indicó que las compañías que operan en Haina generan más de 56,595 empleos directos, registran ventas por encima de los 250,000 millones de pesos y aportan más de 67,000 millones de pesos en valor agregado a la economía nacional.

Como parte de la jornada, Miguel Lajara, representante de Operadora de Puertos de Haina (OJIVA), ofreció una ponencia sobre la necesidad de fortalecer las alianzas entre los sectores productivos, logísticos e industriales para impulsar soluciones que contribuyan al desarrollo económico de la región.

Lajara destacó el potencial de Haina como uno de los principales polos industriales y logísticos de la República Dominicana.

Afirmó que la articulación entre el sector privado, las autoridades y las organizaciones empresariales es clave para promover la competitividad, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Además, valoró el papel de AIEHaina y Región Sur como espacio de diálogo y coordinación entre los distintos actores productivos, impulsando iniciativas orientadas al fortalecimiento del tejido empresarial y al desarrollo sostenible de la región Sur.