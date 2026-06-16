La República Dominicana lanza su primer programa de técnico superior en riego agrícola

El director ejecutivo de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, y el rector del ITSC, José Ramón Holguín Brito. ( FUENTYE EXTERNA )

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para poner en marcha el primer programa de Técnico Superior en Riego Agrícola de la República Dominicana, una iniciativa orientada a fortalecer la formación especializada en el sector agropecuario y promover una gestión más eficiente de los recursos hídricos.

El convenio fue suscrito por el director ejecutivo de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, y el rector del ITSC, José Ramón Holguín Brito, quienes destacaron la importancia de impulsar una oferta académica que responda a las necesidades de la agricultura moderna y sostenible.

La nueva carrera, aprobada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), constituye la primera formación técnica superior del país dedicada exclusivamente a la preparación de especialistas en sistemas de riego agrícola.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/whatsapp-image-2026-06-16-at-95508-am-1-52015c40.jpeg El director ejecutivo de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, y el rector del ITSC, José Ramón Holguín Brito, mientras firman el convenio. (FUENTE EXERNA)

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Durante la firma del acuerdo, Caamaño Vélez afirmó que el programa contribuirá al fortalecimiento de las capacidades técnicas del sector agropecuario mediante la transferencia de conocimientos y la adopción de tecnologías que permitan optimizar el uso del agua en la producción agrícola.

Indicó que la formación de recursos humanos especializados es clave para respaldar los procesos de modernización que experimenta el campo dominicano, especialmente en un contexto en el que la gestión eficiente del recurso hídrico se ha convertido en una prioridad para garantizar la sostenibilidad de la producción.

Por su parte, Holguín Brito señaló que la iniciativa permitirá ampliar la oferta académica del ITSC y fortalecer la formación práctica de los estudiantes, alineando la educación técnica con las necesidades del mercado laboral y del sector productivo nacional.

Inicio del programa académico

El programa académico está previsto para iniciar en septiembre de este año con dos grupos que albergarán entre 60 y 75 estudiantes.

La creación de esta carrera responde a la necesidad de contar con personal especializado en una disciplina considerada estratégica para el desarrollo agrícola del país. Aunque existen profesionales vinculados a empresas instaladoras de sistemas de riego, hasta ahora no se disponía de una oferta académica superior enfocada específicamente en esta área.

Los egresados estarán capacitados para diseñar, instalar, operar y dar mantenimiento a sistemas de riego agrícola, además de evaluar las necesidades hídricas de los cultivos, optimizar el uso del agua y brindar asistencia técnica a productores interesados en incorporar tecnologías modernas a sus procesos productivos.

Impacto en el sector agropecuario

Las instituciones destacaron que esta alianza contribuirá a fortalecer el capital humano, fomentar la innovación tecnológica y ampliar la superficie agrícola tecnificada del país, con miras a incrementar la productividad y garantizar un manejo más sostenible de los recursos hídricos.