Empresario agroindustrial propone reconocer a Haina como eje alimentario del país

El empresario Miguel Lajara, presidente de Sanut, mientras se dirigía a los presentes. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la empresa agroindustrial Sanut, Miguel Lajara, propuso reconocer a Haina como el eje alimentario e industrial de la República Dominicana, al considerar que su infraestructura portuaria, capacidad logística, liderazgo exportador y generación de más de 56,000 empleos formales lo convierte en un punto neurálgico para la producción, el comercio exterior y el abastecimiento de materias primas esenciales para la seguridad alimentaria nacional.

Al participar como orador principal en el Primer encuentro agroindustrial, organizado por la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y el Sur (AIEHaina), Lajara afirmó que el aporte de esa localidad a la economía debe reflejarse en una agenda de inversiones que fortalezca la infraestructura vial, el saneamiento urbano y la calidad de vida.

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Indicó que por Haina ingresa más del 50 % de las importaciones agroalimentarias destinadas a la producción agropecuaria nacional, especialmente maíz y harina de soya, materias primas esenciales para la elaboración de alimentos balanceados que sustentan la producción de carne de pollo, huevos y otros rubros pecuarios.

Asimismo, resaltó que el Distrito Industrial Haina-Nigua constituye uno de los principales núcleos productivos del país, con un impacto determinante en la generación de empleos, exportaciones y valor agregado.

Señaló que el tejido empresarial formal del distrito supera los 3,000 contribuyentes activos y genera más de 56,500 empleos cotizantes registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), con una masa salarial que sobrepasa los 1,900 millones de pesos mensuales. Agregó que el salario promedio cotizable asciende a 33,688 pesos, por encima del promedio nacional.

Indicó además que las empresas asentadas en el Distrito Industrial Haina-Nigua generan ventas superiores a 250,000 millones de pesos anuales, exportaciones que superan los 60,000 millones y un valor agregado estimado en más de 67,000 millones de pesos, consolidándose como uno de los principales motores económicos del país.

Lajara recordó que solo desde el puerto de Haina se exportaron más de 3,381 millones de dólares en 2025, evidencia de su papel estratégico en el comercio exterior dominicano y en la inserción de la producción nacional en los mercados internacionales.

En ese sentido, consideró que el dinamismo económico generado por el municipio debe traducirse en una agenda conjunta entre el sector privado y las autoridades para impulsar proyectos de desarrollo territorial que permitan modernizar los accesos viales, mejorar la movilidad de carga, remozar cañadas y drenajes, fortalecer los servicios urbanos y elevar las condiciones de vida de la población.

"Si Haina genera riqueza para el país, también debe recibir inversiones que contribuyan a su transformación urbana y social. El crecimiento industrial debe convertirse en bienestar para la gente", afirmó.

Ojiva y la seguridad alimentaria

Durante su exposición, Lajara resaltó el papel estratégico de la agroterminal Ojiva, ubicada en Haina Occidental, una infraestructura desarrollada por Sanut e Instituciones Pecuarias Dominicanas, que incorpora tecnología de última generación para la descarga mecanizada y el almacenamiento de granos importados.

Explicó que se trata de una de las plataformas logísticas más modernas del Caribe para el manejo de materias primas agroalimentarias, diseñada para incrementar la eficiencia de la cadena de suministro, reducir costos logísticos y fortalecer la seguridad alimentaria nacional.

Asimismo, recordó que la agropecuaria impacta de manera transversal a numerosos sectores económicos y constituye uno de los pilares de la economía dominicana.

Avances de la industria avícola

El presidente de Sanut presentó además una panorámica sobre la evolución de la industria avícola dominicana durante las últimas dos décadas. Indicó que el peso promedio del pollo de engorde pasó de 0.9 kilogramos en el año 2000 a entre 2.9 y 3.0 kilogramos en 2025, lo que representa un incremento superior al 220 %.

Paralelamente, el tiempo de crianza se redujo de 56 días a entre 33 y 35 días, mientras que la eficiencia alimenticia mejoró significativamente, permitiendo producir más carne con menor consumo de recursos y menor impacto ambiental.

También destacó que la producción de reproductoras pesadas creció un 35 % entre 2019 y 2024, al pasar de 1.85 millones a 2.5 millones de aves, fortaleciendo la capacidad productiva nacional.

En materia de producción de huevos, señaló que el país pasó de producir 224 millones de unidades mensuales en 2020 a 329 millones en 2024, para un crecimiento acumulado de 44 %. Las exportaciones, por su parte, aumentaron de aproximadamente tres millones a 26 millones de unidades mensuales durante el mismo período.