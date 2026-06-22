Inauguran el restaurante ecoturístico Tilamiches para impulsar el agroturismo en Dajabón

En medio del paisaje natural que rodea la presa de Los Miches, en la provincia Dajabón, fue inaugurado el restaurante ecoturístico de pescadores Tilamiches, una iniciativa que busca abrir nuevas oportunidades económicas para mujeres productoras, pescadores y comunitarios de esta zona fronteriza.

El acto fue encabezado por el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, quien definió el proyecto como un paso significativo para el inicio formal del agroturismo en la frontera norte del país.

Galván expresó que Tilamiches representa "la primera piedra" para fortalecer una visión de desarrollo que combine producción, turismo, gastronomía local y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

"El FEDA, a petición del alcalde Santiago Riverón y de toda la comunidad de Los Miches, ha venido trabajando durante varios años este proyecto, que significa un impulso turístico para esta zona. La idea es convertir a Dajabón en una provincia turística", manifestó el funcionario.

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El director del FEDA destacó que la provincia cuenta con un alto potencial natural, con montañas, valles, presas y comunidades rurales capaces de convertirse en atractivos para visitantes nacionales y extranjeros. Aseguró, además, que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader continuará respaldando iniciativas similares en distintas zonas del país.

Impacto y apoyo institucional

El restaurante fue concebido como un espacio para ofrecer a los visitantes una experiencia gastronómica auténtica, basada en productos locales y en la producción de tilapia, con una propuesta vinculada al ecoturismo, la naturaleza y la identidad de la comunidad.

Durante la actividad, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, agradeció el respaldo del director del FEDA y valoró el impacto que este tipo de proyectos puede generar en la economía de las familias de la zona.

Riverón sostuvo que iniciativas como Tilamiches contribuyen a diversificar las fuentes de ingresos de las comunidades rurales y a proyectar una nueva imagen de Dajabón, más allá de su condición fronteriza.

De su lado, Nurys Altagracia Fortuna, presidenta de la cooperativa de mujeres productoras de tilapia y administradora del restaurante, resaltó el esfuerzo conjunto que hizo posible la apertura del establecimiento. Indicó que para las mujeres y pescadores de Los Miches, este proyecto representa una oportunidad de trabajo, crecimiento y esperanza.

"Hoy Tilamiches es una realidad gracias al apoyo del FEDA y de otras instituciones que creyeron en esta comunidad", expresó Fortuna.

La iniciativa forma parte de los programas que impulsa el FEDA para integrar la producción agropecuaria con el turismo rural, promoviendo empleos, emprendimientos locales y desarrollo comunitario bajo un enfoque sostenible.

La actividad se enmarcó dentro del programa "Siembra Progreso", orientado a fomentar el crecimiento económico inclusivo y el uso responsable de los recursos naturales.