Ajiza Agroindustrial recibe máximo galardón en premio a la Calidad del Sector Privado

Reciben el premio José Alejandro Velázquez, gerente de Operaciones y Kazerin Marcelino, gerente de RRHH de Ajiza y le acompañan Nilo De la Rosa, subdirector técnico de Proindustria, Ángelo Viro y Jessica Calcagno, presidente y directora ejecutiva de ANEIH. ( FUENTE EXTERNA )

Ajiza Agroindustrial SRL fue reconocida con el premio Oro en la categoría Mediana Empresa, renglón Servicios, durante la séptima edición del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana, organizado por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH).

El reconocimiento constituye la más alta distinción otorgada por categoría dentro del certamen y destaca el compromiso de la empresa con la excelencia, la mejora continua y la calidad en la prestación de sus servicios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-23-at-212455-aa1c0dc9.jpeg Aníbal Jiménez, presidente Ajiza e Indhira Jiménez, gerente administrativa de Ajiza. (FUENTE EXTERNA)

Con una trayectoria de 32 años en el mercado dominicano, Ajiza Agroindustrial se ha consolidado como una empresa líder en soluciones integrales de montacargas, ofreciendo servicios de venta, alquiler, reparación, comercialización de repuestos y programas de capacitación especializada para distintos sectores productivos.

Reconocimientos

Este reconocimiento se suma a otros galardones obtenidos por la compañía en años anteriores, entre ellos el Reconocimiento Especial Categoría Oro, recibido en 2023, y el Gold Award por su desempeño como impulsor de la excelencia de la marca de montacargas Unicarriers, obtenido en 2019 y 2020.

La empresa cuenta además con la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001, otorgada por AENOR, y con el Certificado de Operador Económico Autorizado (OEA) de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-23-at-212455-1-6d9524ac.jpeg Encargados de áreas operativas de Ajiza tras recibir el premio. De izquierda a derecha: Inocencio Ferreras, Claudia Richardson, Aníbal Jiménez, Damaris Frias, José Alejandro Velázquez, Indhira Jiménez, Kazerin Marcelino, Willian Rodríguez, Francisco Rodríguez y Yonfi Adames. (FUENTE EXTERNA)

Durante la ceremonia de premiación, el reconocimiento fue recibido por José Alejandro Velázquez, gerente de Operaciones, y Kazerin Marcelino, gerente de Recursos Humanos, quienes representaron a la organización.

Iniciativas

Al agradecer la distinción, Velázquez destacó el significado del premio para todo el equipo de la empresa: "Nos sentimos sumamente orgullosos de recibir este importante premio a la calidad. Este reconocimiento es un indicador de que la excelencia debe acompañarnos en cada momento e inspirar vidas a través de nuestras acciones. Es un honor sostener esta estatuilla al formar parte de una empresa de valores, ética y compromiso. Gracias a todos", expresó.

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Además de su enfoque en la calidad de los servicios, Ajiza Agroindustrial desarrolla iniciativas orientadas a la sostenibilidad y al fortalecimiento del talento joven. Entre ellas figura el proyecto "Menos Residuos, Más Vidas", mediante el cual realiza jornadas anuales de limpieza de playas para contribuir a la protección del medio ambiente.

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Asimismo, cuenta con el programa "Ajiza Te Impulsa", una iniciativa que brinda a estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia práctica y desarrollar competencias profesionales mediante su vinculación con las operaciones de la empresa.