Ajiza Agroindustrial recibe máximo galardón en premio a la Calidad del Sector Privado
Obtiene reconocimiento Oro en la categoría Mediana Empresa, renglón Servicios
Ajiza Agroindustrial SRL fue reconocida con el premio Oro en la categoría Mediana Empresa, renglón Servicios, durante la séptima edición del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana, organizado por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH).
El reconocimiento constituye la más alta distinción otorgada por categoría dentro del certamen y destaca el compromiso de la empresa con la excelencia, la mejora continua y la calidad en la prestación de sus servicios.
Con una trayectoria de 32 años en el mercado dominicano, Ajiza Agroindustrial se ha consolidado como una empresa líder en soluciones integrales de montacargas, ofreciendo servicios de venta, alquiler, reparación, comercialización de repuestos y programas de capacitación especializada para distintos sectores productivos.
Reconocimientos
Este reconocimiento se suma a otros galardones obtenidos por la compañía en años anteriores, entre ellos el Reconocimiento Especial Categoría Oro, recibido en 2023, y el Gold Award por su desempeño como impulsor de la excelencia de la marca de montacargas Unicarriers, obtenido en 2019 y 2020.
La empresa cuenta además con la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001, otorgada por AENOR, y con el Certificado de Operador Económico Autorizado (OEA) de la República Dominicana.
Durante la ceremonia de premiación, el reconocimiento fue recibido por José Alejandro Velázquez, gerente de Operaciones, y Kazerin Marcelino, gerente de Recursos Humanos, quienes representaron a la organización.
Iniciativas
Al agradecer la distinción, Velázquez destacó el significado del premio para todo el equipo de la empresa: "Nos sentimos sumamente orgullosos de recibir este importante premio a la calidad. Este reconocimiento es un indicador de que la excelencia debe acompañarnos en cada momento e inspirar vidas a través de nuestras acciones. Es un honor sostener esta estatuilla al formar parte de una empresa de valores, ética y compromiso. Gracias a todos", expresó.
Ajiza Agroindustrial presenta "Feria Virtual de Montacargas"
- Además de su enfoque en la calidad de los servicios, Ajiza Agroindustrial desarrolla iniciativas orientadas a la sostenibilidad y al fortalecimiento del talento joven. Entre ellas figura el proyecto "Menos Residuos, Más Vidas", mediante el cual realiza jornadas anuales de limpieza de playas para contribuir a la protección del medio ambiente.