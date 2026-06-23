Sector avícola saluda exoneración del pago del anticipo al agro

La producción de de pollo ha crecido cerca de un 25 % en el país, dijo la entidad. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) saludó este martes la promulgación de la Ley 30-26, que establece de manera permanente la exoneración del anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el sector agropecuario, y agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro de Hacienda, Magín Díaz, por impulsar una medida que, según la entidad, fortalecerá la producción nacional.

El presidente de la ADA, Pavel Concepción, señaló que la legislación representa un avance significativo para los productores agropecuarios, al convertir en ley un beneficio que desde 2008 se otorgaba mediante resoluciones administrativas renovadas cada año.

Explicó que la medida aporta mayor seguridad jurídica y permitirá a las empresas del sector disponer de más recursos para invertir en expansión, modernización y mejoras productivas.

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"La ley aporta seguridad jurídica y permite a los productores disponer de mayores recursos para invertir, modernizar sus operaciones y continuar garantizando el abastecimiento de alimentos a la población", expresó Concepción.

Asimismo, indicó que la exoneración tendrá un efecto favorable sobre el flujo de caja de las empresas agropecuarias, especialmente en actividades caracterizadas por ciclos productivos largos y márgenes de rentabilidad reducidos.

Crecimiento del sector

Por su parte, el miembro titular de la ADA, Miguel Lajara, destacó el crecimiento sostenido que ha registrado la avicultura dominicana durante los últimos años, particularmente en la producción de huevos y pollo.

Según explicó, la República Dominicana se ha consolidado como el principal productor de ambos rubros en Centroamérica y el Caribe, impulsada por inversiones constantes en genética, tecnología, bioseguridad y ampliación de la capacidad productiva.

Lajara indicó que en los últimos seis años la producción nacional de huevos ha aumentado alrededor de un 150 %, mientras que la de pollo ha crecido cerca de un 25 %.

Detalló que actualmente el país produce más de 420 millones de huevos mensuales, volumen que permite abastecer el mercado local y atender compromisos de exportación hacia distintos mercados del Caribe.

Impacto económico

Además, resaltó que la industria avícola constituye uno de los principales pilares de la seguridad alimentaria nacional y genera miles de empleos directos e indirectos, además de aportar divisas mediante las exportaciones.

A juicio de Lajara, la formalización de la exoneración facilitará nuevas inversiones en granjas, sistemas de producción y procesos de modernización, fortaleciendo la competitividad del sector.

"La producción de huevos es una de las actividades agropecuarias más dinámicas del país. Esta medida crea mejores condiciones para seguir creciendo, aumentar la eficiencia y garantizar alimentos de calidad a precios competitivos para los consumidores dominicanos", afirmó.

La Asociación Dominicana de Avicultura reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible de la industria y expresó su confianza en que la nueva legislación contribuirá a consolidar el liderazgo regional alcanzado por el país en la producción de pollo y huevos.