El Gobierno extiende subsidio a fertilizantes con 1,090 millones de pesos más

El ministro Francisco Oliverio Espaillat (c) junto a representantes de grandes y pequeñas empresas importadoras de materias primas para fertilizantes y abonos, durante la firma de nuevos acuerdos en la sede del Ministerio de Agricultura. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno extendió el programa de subsidio a los fertilizantes mediante una inversión adicional superior a los 1,090 millones de pesos, elevando a 2,151 millones de pesos los recursos destinados a esta iniciativa en favor del campo.

La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa, luego de que se suscribieran los nuevos acuerdos en la sede del Ministerio de Agricultura por el ministro Francisco Oliverio Espaillat junto a representantes de grandes y pequeñas empresas importadoras de materias primas para fertilizantes y abonos.

De acuerdo a la institución, el objetivo de la iniciativa es garantizar la disponibilidad de estos insumos a precios asequibles, fortalecer la producción nacional y evitar presiones sobre los precios de los alimentos.

Medidas anunciadas

La extensión del programa de subsidios estará vigente hasta el próximo 31 de agosto, quince días adicionales al período contemplado en el acuerdo anterior, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar los efectos de las fluctuaciones de los mercados internacionales y proteger al sector agropecuario.

"Con esta nueva asignación el Gobierno habrá destinado RD$2,151 millones al subsidio de fertilizantes, lo que demuestra el firme compromiso del presidente Luis Abinader con el sector agropecuario en momentos complejos para la economía mundial. Estos subsidios han sido vitales no solo para garantizar la estabilidad de los precios de los fertilizantes, sino también para preservar la estabilidad de la canasta básica y proteger el bolsillo de las familias dominicanas", afirmó el ministro Francisco Oliverio Espaillat.

El funcionario destacó que la República Dominicana figura entre los pocos países cuyos productores reciben subsidios directos de esta naturaleza para enfrentar el incremento de los costos internacionales de los insumos agrícolas.

Impacto económico

Uno de los acuerdos fue suscrito con las principales empresas importadoras de materias primas para fertilizantes del país: Ferquido, Fersan y Adobon, compañías que también participaron en los convenios anteriores y que han desempeñado un papel fundamental para garantizar el abastecimiento oportuno de insumos al sector agropecuario nacional.

Así mismo, el Ministerio de Agricultura renovó los acuerdos con once pequeñas empresas importadoras, ampliando el alcance de la iniciativa y fortaleciendo la capacidad de distribución de fertilizantes en todo el territorio nacional, en beneficio de miles de productores agrícolas.

Las autoridades resaltaron que la continuidad de esta alianza estratégica entre el Gobierno y el sector privado ha permitido reducir el impacto de la volatilidad de los mercados internacionales, garantizar el suministro de fertilizantes durante los períodos de mayor demanda y preservar la estabilidad de los principales rubros agrícolas del país.