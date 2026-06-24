Exportaciones de tabaco alcanzaron los US$1,359 millones al cierre de 2025

El director del Instituto del Tabaco, Iván Hernández Guzmán. ( FUENTE EXTERNA )

Las exportaciones de tabaco en la República Dominicana aumentaron un 41 % en los últimos seis años, pasando de 940 millones de dólares en 2019 a 1,359 millones al cierre del 2025, según informó el director del Instituto del Tabaco (Intabaco), Iván Hernández Guzmán.

Hernández Guzmán dijo que solo en el último año las exportaciones aumentaron 19 millones de dólares, lo que equivale a más de 1,000 millones de pesos.

Resaltó que la industria del tabaco es un motor de la economía nacional y se mantiene como el tercer producto de mayor exportación, luego del oro e insumos médicos.

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"La industria del tabaco va en constante crecimiento en el país gracias al trabajo conjunto del sector público y privado, lo que se ha visto reflejado en el incremento de la producción, exportación y generación de empleos", destacó el funcionario tras su intervención en una misa por el 64 aniversario del Intabaco, oficiada en la Catedral Santiago Apóstol, en Santiago.

Declaró que el crecimiento del sector se ha visto reflejado en nuevas inversiones y aumento de empleos directos, los cuales pasaron de 97,486 en 2019 a más de 122,000 en 2026.

Área sembrada

Las tareas sembradas aumentaron en un 51 %, pasando de 100,000 a 160,000 y los quintales de tabacos producidos de 278,634 a más de 330,000.

130 empresas de zonas francas em la industria del tabaco De igual forma, añadió que la industria del tabaco genera más de 122 mil empleos directos e indirectos en el país y que de esa cifra 40,000 son de zonas francas, convirtiéndose en la tercera principal fuente de generación de empleos del sector, luego de la industria textil y de insumos médicos.

El titular del Intabaco señaló que en el territorio dominicano operan 130 empresas de zonas francas de tabaco y derivados, 93 % ubicadas en la región norte, 5 % en el este y un 2 % en el sur y Santo Domingo.

Explicó que la producción de tabaco se está extendiendo a la región sur del país, a las provincias Azua y San Juan, en donde el Gobierno remodeló y construyó nuevas naves de zonas francas. Entre las compañías instaladas en San Juan se encuentran Tabacalera El Artista, Tabacos del Sur y La Aurora.

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