Barahona alcanza las 748,000 toneladas de caña cortadas y aspira al millón en tres años

Barahona es popularmente conocida como "la perla del Sur" por su belleza natural y atractivo turístico, pero allí también se ha escrito casi un siglo de historia en la industria azucarera nacional que, lejos de desaparecer, ha continuado en desarrollo hasta alcanzar una participación del 17.24 % de la producción nacional en el 2025.

En esta zona, las plantaciones resistieron a los fuertes períodos de lluvia que llegaron a mermar en un 3.70 % la caña cosechada durante la zafra 2025-2026 respecto a la jornada anterior (776,703), alcanzando un volumen de 748,000 toneladas métricas (™), de las que se pudo extraer hasta 81,124 toneladas métricas de azúcar crema.

Aunque estos volúmenes del dulce representaron 7,902 toneladas menos que las 89,026 toneladas métricas elaboradas en la zafra 2024-2025, el Consorcio Azucarero Central (CAC), estima que se podrían cortar hasta un millón de toneladas métricas de caña en los próximos tres años, tras una mayor inversión en capacidad fabril y preparación de terrenos.

"Aún teniendo muchísima menos caña, el impacto fue mínimo en la producción de azúcar", observó el gerente general del Consorcio Azucarero Central (CAC), José Antonio García, quien destacó que el cultivo barahonero posee el más alto rendimiento a nivel nacional –de un 10.85 % en la presente zafra–, lo que permitió elaborar más dulce con menos plantaciones.

La compañía, que ha administrado el ingenio Barahona desde hace 26 años, ha estado invirtiendo en la mecanización de sus labores agrícolas logrando que el 75 % de las cosechas hoy día se realicen con corte mecanizado, además de instalar un sistema de riego por goteo en 1,700 hectáreas de las 10,500 hectáreas sembradas que tienen tanto en esta provincia como en Bahoruco e Independencia, a fin de aumentar la productividad de cara a alcanzar este objetivo en el futuro próximo.

"Hay muchos factores que no dependen de nosotros, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para lograrlo lo antes posible. Esa es nuestra meta y hemos trabajado desde hace muchos años para que ese rendimiento, de 10.85 %, se mantenga o incluso sea mayor", apuntó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/image00051-310c224d.jpeg Vista de la mesa de caña del Consorcio Azucarero Central (CAC), tras haber culminado la zafra. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/image00027-0973e872.jpeg Uno de los tres reservorios de agua que tiene el consorcio para el sistema de riego por goteo. Este reservorio, que forma parte del denominado Proyecto Aguacatico, almacena 50,000 metros cúbicos de agua, ahorrando el recurso en hasta un 30 %. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Impacto del ingenio en la economía

García manifestó que el crecimiento de la producción garantizará extender el impacto que ya ha tenido el ingenio para la economía de la región sur.

Solo el ingenio genera 3,200 empleos fijos y temporales vinculados a la operación –de los cuales 1,654 trabajadores son sureños, el 69 % barahoneros–, movilizando así hasta 1,040 millones de pesos en nóminas cada año.

El CAC asegura que el Ingenio Barahona representa alrededor del 30 % de la masa salarial de la provincia, donde también pagan el 40 % de sus impuestos y en el que contratan hasta el 83 % de sus proveedores.

En un encuentro con periodistas de medios locales y nacionales, García también resaltó que la empresa invierte hasta 465,000 dólares anuales a las comunidades a través de la Fundación Central Barahona, con un aporte social acumulado de 11.5 millones de dólares.

Con estos fondos se han construido nueve centros comunitarios de educación inicial que han impactado a unos 3,700 niños desde el 2002 a la fecha, la creación del centro educativo privado Jesús En Ti Confío –que matricula a 425 niños y adolescentes desde inicial hasta secundaria–, así como aportes a la comunidad educativa, al hospital Jaime Mota y a la formación técnica en asociación con el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/image00050-f0b56b01.jpeg (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/image00044-c387349d.jpeg Altagracia Pérez Figueroa y Ramona Batista, docentes del Centro Educativo El Pinar, uno de los nueve centros donde dan clases de educación inicial de forma gratuita a niños entre los 3 y 5 años. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Cuota de exportación

Con la cantidad de azúcar producida durante la zafra 2025-2026, el CAC pudo cumplir con la cuota de exportación autorizada por el Instituto Azucarero Dominicano (Inazucar) hacia los Estados Unidos, de 32,643 toneladas métricas.

Aunque el azúcar barahonero llegó a tener una mayor participación en el mercado estadounidense (de hasta 35.30 %) durante la prohibición que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) hizo a los cargamentos provenientes del Central Romana desde 2022 hasta 2025, García reconoce que reorganizar las ventas en el mercado local para cumplir con esas cuotas de exportación representó un reto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/image00002-2326a143.jpeg José Antonio García, gerente del CAC. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

La empresa pudo cumplir con los contratos de ventas que ya tenía en el mercado local, dando una atención especial a los proveedores de la región sur y se valió del inventario para poder cumplir con la cuota asignada en ese momento.

Según el Inazucar, las exportaciones dominicanas de azúcar crudo alcanzaron los 128.7 millones de dólares en la pasada zafra 2024-2025. El CAC exportó el equivalente a 43.9 millones, siendo la segunda empresa que más atrajo divisas desde Estados Unidos en este rubro.

Con Central Romana de vuelta, la participación del CAC se reduce. Sin embargo, García recordó que la cuota de exportación es equivalente al peso que tiene cada ingenio dentro del mercado local.

"Hace seis o siete años, (la cuota) era de 10 %. En este momento tenemos un 17.24 % (...); esto significa que si pasamos de un 10 % a un 17.24 %, es porque nuestra producción ha sido mucho más eficiente", valoró.