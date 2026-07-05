Cooperativa busca aumentar de 82 mil a 125 mil las raciones de leche para escuelas

La Cooperativa Agropecuaria de la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste (Coopfedegano) entregó un reconocimiento este domingo al presidente Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

La Cooperativa Agropecuaria de la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste (Coopfedegano) reconoció este domingo al presidente Luis Abinader por el respaldo brindado al sector ganadero y por impulsar la incorporación de leche de producción nacional al Programa de Alimentación Escolar, medida que, según sus directivos, permitió rescatar la planta procesadora de la entidad y garantizar un mercado estable para cientos de productores.

Durante un recorrido por las instalaciones de la cooperativa, Abinader calificó a Coopfedegano como un modelo de éxito dentro del cooperativismo dominicano y afirmó que su experiencia puede servir de referencia para otras organizaciones productivas del país.

Durante la actividad, el administrador de Coopfedegano, Pedro Thomás, solicitó al presidente aumentar de 82,000 a 125,000 las raciones de leche que la cooperativa suministra al Programa de Alimentación Escolar, al asegurar que la planta cuenta con la infraestructura, equipos y capacidad instalada para asumir ese incremento.

El mandatario aseguró que el Gobierno continuará apoyando a la entidad y valoró el esfuerzo de los ganaderos para superar años de dificultades y consolidar una empresa capaz de abastecer leche de calidad al desayuno escolar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/05/whatsapp-image-2026-07-05-at-35434-pm-1-ca543dd1.jpeg La planta procesadora de leche deCooperativa Agropecuaria de la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste (Coopfedegano). (FUENTE EXTERNA)

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El asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero, recordó que la construcción de la planta comenzó a gestarse hace 25 años y sostuvo que fue durante la actual gestión cuando el proyecto logró consolidarse gracias a políticas públicas orientadas a fortalecer la producción nacional y garantizar la compra de leche dominicana para la alimentación escolar.

Explicó que esa decisión permitió transformar una planta que enfrentaba dificultades financieras en una empresa con capacidad de crecimiento, que ahora desarrolla nuevos proyectos, entre ellos una línea de producción de yogur y la expansión de su oferta al mercado nacional.

El presidente de la Federación de Ganaderos del Noroeste (Fedegano), Franklin Espinal, agradeció el respaldo del Gobierno y afirmó que la cooperativa representa uno de los principales logros del sector ganadero de la región, al beneficiar a decenas de productores de la Línea Noroeste.

Proyectos y financiamiento

Durante la actividad, el administrador de Coopfedegano, Pedro Thomás, solicitó al presidente aumentar de 82,000 a 125,000 las raciones de leche que la cooperativa suministra al Programa de Alimentación Escolar, al asegurar que la planta cuenta con la infraestructura, equipos y capacidad instalada para asumir ese incremento.

También pidió el respaldo del Gobierno para gestionar, a través del Banco Agrícola, un financiamiento de 70 millones de pesos destinado a la instalación de una planta de yogur y al fortalecimiento de la comercialización de los productos de la cooperativa.

En el acto participaron la gobernadora de Santiago Rodríguez, Glehany Yafreysys Azcona; el senador Antonio Marte; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; el director del Conaleche, Luis Sánchez Falette, y directivos de Coopfedegano.