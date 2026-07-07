Ministerio de Agricultura interviene más de 300 kilómetros de caminos rurales

Más de 300 kilómetros de caminos interparcelarios están siendo intervenidos a través del programa "Abriendo caminos", que ejecuta el Ministerio de Agricultura con el propósito de garantizar a los productores un acceso más seguro y eficiente a sus predios, reducir los costos de transporte y fortalecer la actividad agropecuaria.

Las labores se desarrollan actualmente en las regionales Cibao Nordeste (Bajo Yuna), Castañuela, La Vega, Río Yabón, Cama Larga, en el Seibo, y Montecristi, donde se ejecutan trabajos de conformación de vías, nivelación, relleno de puntos críticos, acondicionamiento de drenajes y otras acciones orientadas a mejorar la transitabilidad, especialmente en comunidades donde el deterioro de los caminos dificulta el traslado de insumos, equipos y cosechas.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó que estas intervenciones buscan facilitar la salida de los cultivos para que lleguen con mayor rapidez y bajo costo, disminuir las pérdidas ocasionadas por las dificultades de acceso y contribuir al incremento de la productividad, beneficiando a miles de productores y sus familias.

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"Reafirmo que el mejoramiento de la infraestructura rural constituye una prioridad para impulsar el desarrollo del sector agropecuario, elevar la competitividad de la producción nacional y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales", expresó el funcionario.

Mayor rapidez

El programa "Abriendo caminos", que inició el pasado mes de abril, forma parte de los ejes temáticos principales de la actual gestión, a fin de mejorar las condiciones de los productores del país, debido a que esto le permite llegar con más rapidez a colocar sus productos al mercado nacional.

Como parte de este esfuerzo el ministerio trabaja de forma acelerada una ruta de acción junto a los directores de las ocho regionales de la institución a los fines de ejecutar un cronograma de prioridades junto al Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).