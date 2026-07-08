Nagua se prepara para el Sexto Festival del Coco "Festi Coco 2026"

La celebración del Festival Nacional del Coco en Nagua tiene como propósito convertir a la provincia como la futura capital del coco dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) anunció este miércoles la celebración del Sexto Festival del Coco "Festi Coco 2026", a realizarse del 15 al 19 del mes de julio en las inmediaciones del Parque Central de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

El director del FEDA, Hecmilio Galván valoró como positiva esta celebración para sus munícipes de Nagua.

Galván explicó que, a través de los proyectos de siembra y rehabilitación de plantaciones, se busca incentivar a los productores a renovar y expandir sus cultivos con plantas de mayor calidad, impactando directamente la productividad del sector.

Importancia del Festival

"Cuando la gente vaya a Nagua a este festival, van a poder ver y sentir lo que es la vida de campo, todo va hacer muy artesanal, habrá muchas exposiciones de platos de todos los artesanos que trabajan en coco, contaremos con presentaciones artísticas, es un evento de tres días diseñadas para toda la familia", expresó el alcalde de Nagua Junior Peralta.

La provincia María Trinidad Sánchez posee condiciones excepcionales para la producción de coco, consolidándose como la principal zona productora del país.

La misma aporta más del 33 % de la producción nacional de coco, lo que refuerza su posicionamiento como eje estratégico para el desarrollo de este rubro.

Durante la actividad, el

, Hecmilio Galván, reiteró el compromiso institucional con el fortalecimiento del sector a través del

, especialmente mediante el programa "

".