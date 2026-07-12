Agricultura dice producción agropecuaria dominicana alcanzó cifras récord en 2025

La producción agropecuaria de la República Dominicana alcanzó en 2025 uno de los mejores resultados de su historia, con cifras récord en la mayoría de los principales cultivos agrícolas y actividades pecuarias, como resultado de un proceso sostenido de crecimiento, modernización, tecnificación y fortalecimiento de la actividad agropecuaria.

El Ministerio de Agricultura informó que, en el caso del arroz, la producción alcanzó un récord de 14.78 millones de quintales, consolidándose como el principal alimento de consumo de los dominicanos.

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El maíz llegó a 2.09 millones de quintales, casi cuatro veces más que a principios de siglo, mientras la habichuela roja alcanzó 600 mil quintales, la habichuela negra superó por primera vez el medio millón de quintales y el guandul cerró el año con cerca de 654 mil quintales.

En el renglón de los víveres, la yuca alcanzó 6.28 millones de quintales, la papa 2.87 millones, la batata superó los 2.16 millones, el ñame rebasó los 1.2 millones y la yautía se situó cerca de 1.67 millones de quintales, evidenciando una mayor disponibilidad de alimentos para el mercado nacional y también registrando cifras récord, según destacó la institución en nota de prensa.

Las musáceas mantuvieron uno de los desempeños más sobresalientes del año. La producción de plátanos alcanzó 4.39 millones de miles de unidades, mientras que los guineos superaron los 80.3 millones de racimos, confirmando el liderazgo de estos cultivos tanto en el consumo interno como en la oferta exportable.

Las estadísticas también muestran un crecimiento sostenido en la producción de hortalizas, frutas y vegetales orientales, estos últimos con una expansión acelerada durante la última década que ha permitido abrir nuevas oportunidades para las exportaciones agropecuarias dominicanas hacia mercados internacionales.

Subsector pecuario

En el área pecuaria, la producción de carnes y huevos continuó su trayectoria ascendente gracias al fortalecimiento de los sectores avícola, porcino y ganadero, incrementando la capacidad de respuesta frente a la demanda nacional y consolidando la oferta de proteínas de origen animal.

El análisis de la serie estadística correspondiente al período 2000-2025 evidencia que los resultados alcanzados durante el año pasado representan el punto más alto de una evolución sostenida de la agropecuaria dominicana.

En la mayoría de los rubros estratégicos, los niveles de producción registrados constituyen los más elevados de los últimos 25 años, reflejando una mayor eficiencia productiva, mejores rendimientos y una creciente capacidad del sector para abastecer el mercado interno y fortalecer las exportaciones.

Estos resultados consolidan a la agropecuaria como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social del país. Además de garantizar el suministro de alimentos para millones de dominicanos, el sector continúa generando empleos, dinamizando las economías rurales, impulsando las exportaciones y contribuyendo de manera decisiva a la estabilidad y resiliencia de la economía nacional.