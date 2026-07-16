Ministro de Agricultura sostiene mecanización es la clave para elevar la competitividad del sector

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que la mecanización representa el paso decisivo para transformar ese sector, elevar su competitividad y responder con mayor eficiencia a los desafíos de productividad, costos, mano de obra y cambio climático que enfrenta esa actividad.

Al dictar la conferencia "Fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario a través de la eficiencia y la tecnificación" ante miembros de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), en San Francisco de Macorís, Oliverio sostuvo que el futuro del campo dependerá de su capacidad para incorporar tecnología, innovación y procesos modernos en la cadena productiva.

Explicó que el país produce alimentos para más de 11 millones de dominicanos, una industria turística que supera los 11.6 millones de visitantes, además de abastecer mercados de exportación y el comercio con Haití, lo que obliga a fortalecer permanentemente la capacidad productiva nacional mediante una agricultura más eficiente y tecnificada.

Agregó que esa transformación debe sustentarse en una planificación estratégica, servicios oportunos al productor y una estrecha articulación entre el Estado y el sector privado.

Durante su exposición destacó que el país alcanzó en 2025 los mayores niveles históricos de producción agropecuaria, consolidando avances en seguridad alimentaria y permitiendo reducir la subalimentación de 8.7 % en 2019 a un 3.6 % en 2025, resultados que afirmó constituyen una base sólida para dar el siguiente paso hacia una agricultura más competitiva y sostenible.

El ministro identificó entre los principales retos del agro dominicano el incremento de la productividad, la reducción de costos, el acceso a nuevas tecnologías, la gestión eficiente del agua, el financiamiento, la disponibilidad de mano de obra, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento del seguro agropecuario.

Uno de sus ejes

Frente a ese escenario, presentó la mecanización como uno de los tres ejes de la gestión que desarrolla en el Ministerio de Agricultura, junto al fortalecimiento de la extensión agrícola y la seguridad agroalimentaria.

En ese contexto, presentó los avances del Programa Nacional de Mecanización (Pronamec), iniciativa concebida para reducir progresivamente la dependencia de mano de obra, disminuir los costos de producción, aumentar la productividad, mejorar la rentabilidad de los productores, reducir pérdidas e incrementar la competitividad del sector agropecuario.

Dijo que la mecanización comprende desde la preparación del terreno y la nivelación hasta la siembra, fertilización, agricultura de precisión, uso de drones, riego, cosecha, poscosecha, clasificación y transporte.

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Asimismo, resaltó que este proceso no sustituye oportunidades laborales, sino que impulsa la creación de nuevos empleos especializados para operadores de maquinaria, técnicos agrícolas, mecánicos, pilotos de drones y jóvenes capacitados en coordinación con universidades e Infotep, fortaleciendo así el capital humano que demandará el agro del futuro.

Como parte de la conferencia, el funcionario presentó un panorama de la provincia Duarte, destacando su liderazgo agrícola, particularmente en la producción de cacao y arroz, así como los desafíos que enfrenta en materia de infraestructura de riego, aseguramiento agropecuario y modernización tecnológica, elementos que consideró prioritarios para potenciar aún más su capacidad productiva.

Comercio con EE. UU.

Con respecto al comercio, la inversión y las exportaciones hacia Estados Unidos, el ministro aseguró que el Gobierno trabaja de manera coordinada con organismos internacionales y el sector empresarial para fortalecer el crecimiento de las exportaciones agrícolas dominicanas, tanto hacia el mercado estadounidense como hacia otros destinos de la región.

La actividad reunió a representantes de los sectores empresarial, financiero y agropecuario de la región Nordeste. Entre los asistentes figuraron Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana; Luis Valdez, vicepresidente del Consejo de Administración de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos; Carlos Espinal, de Briquetas Nacionales; José Ramón Fernández Badía, de Badía Agrocacao, además de empresarios y productores de la región.

Oliverio Espaillat reafirmó que la competitividad del agro dominicano no dependerá únicamente de producir más, sino de hacerlo mejor, incorporando innovación, eficiencia y tecnología como pilares para consolidar un sector capaz de competir con éxito en los mercados nacionales e internacionales.

De su lado, Luis Valdez, miembro del Comité Provincial de Amchamdr en San Francisco de Macorís, señaló que gracias al trabajo arduo de productores, empresarios, trabajadores, comunidades y del Gobierno esa zona ha contribuido durante décadas al desarrollo económico y a la seguridad alimentaria del país, destacándose por su producción de arroz y otros importantes rubros agrícolas, así como por su relevante participación en la producción ganadera y de carne.