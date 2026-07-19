Gobierno anuncia adopción de medidas fitosanitarias para expotar mangos dominicanos

El Ministerio de Agricultura informó que implementó nuevas medidas fitosanitarias para fortalecer las exportaciones de mango hacia Estados Unidos y Europa, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por esos mercados.

Entre las acciones figura la designación del ingeniero Jeurys Arias como coordinador del programa de monitoreo de la mosca de la fruta, así como la creación de una comisión que revisará todas las trampas utilizadas para capturar el insecto Anastrepha obliqua.

De las trampas instaladas, 2,089 se encuentran en la provincia Peravia, responsable del 80 % de la producción nacional de mangos de exportación.

El plan también incluye:

El fortalecimiento del sistema de monitoreo

de monitoreo La reestructuración del programa de automatización de la información

de automatización de la información La revisión integral de las trampas

La corrección de la georreferenciación e identificación de estas y

La implementación de un plan de acción correctivo.

Reactivación de controles preventivos

Según el Ministerio, desde 2023 el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés) había recomendado corregir debilidades en los protocolos de preinspección para mantener el acceso del mango dominicano al mercado estadounidense.

La institución indicó que, tras asumir el cargo, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, dispuso reactivar los protocolos requeridos para atender esas observaciones.

El director de Sanidad e Inocuidad, Emidio Gómez, explicó que al momento de implementarse estas medidas ya se había exportado entre el 85 % y el 90 % de la producción de la variedad de cáscara amarilla destinada a Estados Unidos, debido a que la zafra comenzó durante la primera semana de febrero.

Por tanto, quedaba pendiente alrededor del 10 % de los envíos.

En cuanto al mercado europeo, Gómez afirmó que las exportaciones de las variedades de cáscara verde y roja, iniciadas a principios de mayo, continúan conforme al cronograma previsto.

Agregó que, hasta la fecha, el país se mantiene libre de la mosca mediterránea de la fruta (Ceratitis capitata).

El funcionario exhortó a los productores a mantener las medidas de vigilancia fitosanitaria y aseguró que el Ministerio de Agricultura continuará brindando asistencia técnica para preservar la competitividad del mango dominicano en los mercados internacionales.