Agricultura espera reanudar en cuatro meses las exportaciones de mango hacia Estados Unidos

Mangos banilejos, una de las variedades vetadas por EE. UU. por la presencia de la mosca de la fruta. ( SHUTTERSTOCK )

Al Ministerio de Agricultura le tomará hasta cuatro meses ejecutar los protocolos de monitoreo y prevención de la mosca caribeña de la fruta (Anastrepha obliqua) en los mangos dominicanos para reanudar las exportaciones hacia Estados Unidos, destino que mantiene suspendida su compra de las variedades dominicanas de cáscara amarilla desde el pasado 9 de julio.

Aunque autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos habían alertado a sus homólogas dominicanas de la presencia de esta plaga desde el 2023, no fue sino hasta una última auditoría realizada en el presente mes que se determinó la suspensión, luego de confirmar su presencia.

El director de Sanidad e Inocuidad de Agricultura, Emigdio Gómez, indicó que la institución ha sostenido desde entonces varias reuniones y comunicaciones con las autoridades de Sanidad Vegetal de los Estados Unidos, informándoles de la disposición de endurecer las medidas locales.

Estados Unidos ha exigido que las trampas instaladas en las fincas registren una presencia de la plaga de 0.5 % o inferior durante una semana de monitoreo, así como un manejo estricto de los frutos que caen al suelo para evitar su propagación.

Medidas recientes Al ser contactada, la institución no entró en detalles sobre el por qué estas medidas no se habían tomado antes y, desde su departamento de Comunicaciones, recordó que la administración actual sigue siendo reciente. “Hasta febrero del 2026, cuando inició la zafra de cosecha del mango, no se habían tomado medidas; en ese momento se comenzó a tomar medidas, pero en abril inició el proceso de la auditoría (de las autoridades estadounidenses)”, abundó Gómez, quien indicó que ya se logró exportar hasta el 90 % de la cosecha de mangos que estaba prevista.

Pocos recursos

El presidente del Clúster del Mango de la República Dominicana (Promango), Rafael Leger, explicó que la medida afectará de manera particular a los productores de los mangos mingolo y banilejo, que son las dos variedades que más se exportan hacia los Estados Unidos, que compra el 25 % de los mangos exportados.

Aunque la mosca de la fruta es una especie endémica que habitualmente está presente en este y otros frutos, Leger explicó que su propagación se debió a períodos de lluvia más prolongados (sobre todo entre abril y mayo) que dificultaron el manejo de la producción.

Asimismo, consideró que hubo un descuido por parte de las autoridades dominicanas. Dijo que faltó dotar de mayores recursos a los técnicos encargados de monitorear las trampas que alertan de la presencia del insecto y realizar chequeos preventivos cada semana.

La mosca caribeña de la fruta (también conocida como la mosca de las Indias Occidentales) tiende a aprovechar la pulpa de las frutas para introducir sus huevos, generando larvas y evitando que sea aprovechable para comercializar o vender a otros mercados.

Exportaciones hacia Europa se mantienen

Tanto Leger como Gómez precisaron que las exportaciones hacia otros destinos, como Europa o Canadá, han transcurrido con normalidad.

Leger recordó que el mayor mercado se encuentra en Europa, consumidor de variedades de cáscara roja como el Kitts, una fruta que “no ha tenido inconvenientes” con la mosca y que se ha seguido exportando sin problemas hacia ese mercado, a donde va hasta el 60 % de lo producido localmente.