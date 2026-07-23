RD reanuda las exportaciones de huevos a Cuba y envía más de 3.9 millones de unidades

La República Dominicana reanudó este miércoles las exportaciones de huevos hacia Cuba, luego de que los envíos permanecieran suspendidas debido a las dificultades logísticas provocadas por el bloqueo de Estados Unidos contra esa nación caribeña.

La información la ofreció Miguel Lajara, miembro de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), quien precisó que, como parte de la reactivación del comercio, fueron despachados 12 contenedores con 3,900,960 huevos, correspondientes a un bloque de exportación integrado por las empresas Agrokilda, Granja Wilse, Huevos Perla y Agropecuaria SSK.

Destacó que la reapertura de este mercado representa un importante alivio para la producción nacional, tras precisar que los embarques podrán hacerse, en esta nueva etapa, dos veces por mes, lo que proyecta el envío de más de 13 millones de huevos a Cuba.

Asimismo, recordó que antes de la interrupción de los embarques, la República Dominicana exportaba alrededor de 60 millones de huevos mensuales hacia Cuba, uno de los principales destinos de este producto.

Precisó que el huevo dominicano goza de un amplio reconocimiento en el mercado cubano por su alta calidad y frescura.

La cercanía geográfica entre ambos países le permite al producto llegar a la isla en corto tiempo, conservando sus condiciones naturales y sin necesidad de someterse a procesos de refrigeración durante el transporte, lo que preserva sus propiedades y lo convierte en una opción altamente valorada por importadores y consumidores cubanos.

Subsidio al transporte marítimo

Lajara explicó que la reanudación de las exportaciones fue posible gracias a la aprobación, por parte del Gobierno dominicano, de un reglamento operativo para el subsidio del transporte marítimo, diseñado para compensar el incremento de los costos logísticos y garantizar la continuidad de los envíos hacia la isla.

El programa contempla un fondo de 25 millones de pesos, administrado por la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), en coordinación con la Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras (Asonaprop) y establece un subsidio de 4,500 dólares por cada contenedor exportado, con un límite de hasta 20 contenedores semanales, hasta agotar los recursos disponibles.

Precisó que el mecanismo prioriza a los exportadores tradicionales, aunque también permite la participación de otros productores cuando existan espacios disponibles, con el propósito de garantizar la transparencia y ampliar las oportunidades de comercialización para el sector.

Lajara valoró el respaldo del Gobierno a la industria avícola y afirmó que la recuperación de las exportaciones contribuirá a fortalecer la estabilidad del sector, preservar miles de empleos y mantener el dinamismo de la producción nacional de huevos.