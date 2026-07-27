El presidente Luis Abinader agradeció este lunes a los productores agropecuarios por su contribución para que la República Dominicana saliera del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al asegurar que el logro es resultado del trabajo realizado en los campos del país.

Durante un acto celebrado en el Club Recreativo de Moca, que reunió a decenas de productores agropecuarios de la provincia Espaillat, el mandatario destacó que este logro fue posible gracias a que la proporción de personas que padecen subalimentación se redujo a menos del 2.5 % de la población, condición que permitió al país salir del mapa del hambre.

Abinader explicó que no acudió al encuentro únicamente para celebrar una cifra o reconocer una evaluación internacional, sino para agradecer personalmente a quienes, desde el campo, hacen posible la producción de alimentos.

"A quienes se levantan cuando todavía no ha salido el sol, a quienes trabajan la tierra, cuidan el ganado, siembran, cosechan, pescan, transportan y hacen llegar los alimentos a cada hogar dominicano. Este logro comenzó en nuestros campos, en sus fincas, en las manos de cada agricultor y agricultora", manifestó.

El jefe de Estado sostuvo que la salida del país del mapa del hambre fue posible porque los productores "nunca dejaron de trabajar para alimentar a la República Dominicana, incluso durante los momentos más difíciles".

El presidente señaló que alcanzar el nivel de "Hambre Cero" requiere aumentar la disponibilidad de alimentos mediante el fortalecimiento de la producción agropecuaria y garantizar que la población tenga acceso a esos comestibles.

Combinación de factores

En ese sentido, resaltó que el Gobierno ha impulsado programas de financiamiento, preparación de tierras, entrega de materiales de siembra, rehabilitación de caminos interparcelarios, apoyo a los sistemas de riego, asistencia técnica y mecanismos de comercialización para fortalecer el sector.

Asimismo, indicó que la administración ha promovido aumentos salariales por encima de la inflación, mayor generación de empleos formales y el fortalecimiento de los programas de protección social para mejorar el poder adquisitivo de las familias.

El presidente Luis Abinader afirmó que la combinación de políticas productivas y sociales permitió aumentar la producción de alimentos y facilitar el acceso de más hogares a estos, lo que, según dijo, también ha contribuido a reducir la pobreza extrema y la pobreza general.

Un reconocimiento del pueblo dominicano

El mandatario aseguró que el reconocimiento internacional pertenece a todo el pueblo dominicano, aunque hizo un agradecimiento especial a los productores agropecuarios.

"Ustedes han demostrado que producir alimentos es mucho más que una actividad económica; es un servicio a la patria", expresó al agradecerles "por su esfuerzo, sacrificio y por alimentar a la República Dominicana".

Países de América Latina con nivel de "Hambre Cero"

El gobernante resaltó que solo cinco países de América Latina han alcanzado este nivel de acuerdo con la FAO. Entre ellos citó a Brasil, Uruguay, Costa Rica, Guyana y ahora la República Dominicana.

Durante la actividad, el productor Dionis Fernández habló en representación del sector agropecuario.

Mientras que el párroco del Santuario Sagrado Corazón de Jesús, Jorge Santiago Cartagena, tuvo a su cargo la bendición del acto.

En su invocación, el sacerdote pidió a Dios proteger a los productores y sus familias, al tiempo que exhortó a las autoridades a continuar impulsando políticas públicas que fortalezcan el campo dominicano y respalden a quienes garantizan la producción de alimentos del país.

En la actividad también participaron autoridades civiles de la provincia Espaillat y funcionarios del sector agropecuario.