El Ministerio de Agricultura lanza una estrategia contra el chinche de la espiga del arroz

La chinche de la espiga del arroz (Oebalus spp.) es una de las plagas que más daña el arroz. ( SHUTTERSTOCK )

El Ministerio de Agricultura puso en marcha una estrategia nacional para combatir un "incremento atípico" del chinche de la espiga (Oebalus spp.), una de las plagas de mayor impacto sobre la producción de arroz, mediante una alianza con las principales organizaciones de la cadena arrocera y la emisión de una resolución que hace obligatorias las medidas de manejo integrado en todo el territorio nacional.

La iniciativa busca unificar los esfuerzos del Estado, productores, factorías, juntas de regantes, técnicos y empresas proveedoras de insumos agrícolas mediante un programa coordinado de monitoreo, vigilancia fitosanitaria, capacitación y manejo integrado de la plaga.

Esto tiene el propósito de reducir las pérdidas en la producción, preservar la calidad del grano y fortalecer la competitividad del sector arrocero nacional.

Como parte de esta estrategia y para otorgar fuerza legal a los compromisos asumidos, el Ministerio de Agricultura emitió la Resolución No. RES-MARD-2026-47.

El documento establece la aplicación obligatoria, en todo el territorio nacional, del Reglamento para el Manejo Integrado de Plagas (MIP) dirigido al control, mitigación y manejo del chinche de la espiga en el cultivo del arroz.

Cumplimiento obligatorio

La resolución dispone que sus medidas serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas físicas y jurídicas dedicadas a la producción, multiplicación de semillas, asistencia técnica, comercialización y procesamiento de arroz.

Además, establece un sistema permanente de monitoreo y evaluación de las poblaciones de la plaga, obliga a productores y asistentes técnicos a llevar registros sistemáticos del muestreo en campo e incorpora buenas prácticas agrícolas como requisito para la movilización de la cosecha y los procesos de certificación.

Aumento de la plaga Según el Ministerio, la disposición responde a los reportes de la Dirección de Sanidad Vegetal, que evidencian un incremento atípico de las poblaciones del chinche de la espiga durante las últimas campañas agrícolas. Asimismo, adopta las recomendaciones internacionales sobre manejo integrado de plagas promovidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el propósito de reducir los riesgos para la salud humana, proteger el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de los agroecosistemas.

Trabajo coordinado

La firma del acuerdo tuvo lugar durante un conversatorio con productores arroceros de la Línea Noroeste.

Allí, especialistas del Ministerio de Agricultura analizaron el comportamiento del chinche de la espiga, los daños que ocasiona al rendimiento y la calidad del arroz, así como las estrategias de manejo integrado recomendadas para contener su propagación y minimizar su impacto en las principales zonas productoras del país.

Durante el encuentro, el ministro Francisco Oliverio Espaillat destacó que el éxito del combate contra esta plaga dependerá del compromiso y la coordinación de todos los actores de la cadena arrocera, y afirmó que ninguna acción aislada será suficiente para enfrentar un problema de esta magnitud.

Señaló que solo mediante el trabajo conjunto entre productores, juntas de regantes, factorías, distribuidores de insumos, técnicos y autoridades será posible proteger la producción nacional de arroz y garantizar la sostenibilidad de un cultivo esencial para la alimentación de los dominicanos.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme; Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz); Fausto Armando Pimentel, presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa); Erasmo Disla y Domingo Antonio Flores, representantes de la Junta de Regantes del Canal Presidente Horacio Vásquez; Aquilino Castillo, dirigente del sector arrocero de Montecristi; Justino Cabreja, director de la Asociación de Montecristi, y Alfonso Antonio Rodríguez Toribio, director regional Cibao Noroeste del Ministerio de Agricultura.

Asimismo, participaron representantes de la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (Afipa) y de la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios de la República Dominicana (Animpa), organizaciones que respaldarán técnicamente la implementación de las acciones contempladas en el acuerdo.