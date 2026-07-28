Asomaprom solicita al Gobierno manejar importaciones de productos agrícolas

El presidente de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Moca (Asomaprom), Ysmael Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Moca (Asomaprom), Ysmael Rodríguez, solicitó al Gobierno que las importaciones de productos agrícolas sean manejadas por el sector del comercio en provisiones, al considerar que esta medida contribuiría a reducir el costo de la canasta familiar y a garantizar que los alimentos lleguen a precios más accesibles a la población.

De acuerdo con una nota de prensa, Rodríguez hizo el planteamiento durante el acto de clausura de Expo Moca 2026, donde valoró que el presidente Luis Abinader reconociera el papel del comercio como enlace entre la producción agrícola y los consumidores.

El dirigente comercial sostuvo que la participación del sector mayorista en el manejo de las importaciones fortalecería la cadena de distribución y favorecería tanto a productores como a consumidores.

Avances del sector agrícola

Rodríguez afirmó que la salida de la República Dominicana del mapa de hambre extrema constituye un logro de la producción agrícola nacional y destacó la importancia de mantener el respaldo gubernamental al campo para fortalecer la competitividad del sector.

Según la nota, el presidente de Asomaprom consideró que las políticas de apoyo a la producción deben continuar para consolidar los avances alcanzados en materia de seguridad alimentaria.

Expo Moca 2026

Al hacer un balance de la trigésima cuarta edición de Expo Moca 2026, Rodríguez la calificó como una de las ferias más exitosas de los últimos años, tras registrar una amplia asistencia de público y una destacada participación de empresas expositoras.

Indicó que miles de residentes de Moca y visitantes de otras comunidades aprovecharon las ofertas y los precios presentados durante los cinco días de la feria.

Asimismo, agradeció el respaldo de los patrocinadores, de las empresas participantes y del público que asistió al evento, al asegurar que las ventas superaron las registradas en ediciones anteriores.

El dirigente agregó que las más de 50 empresas expositoras manifestaron su satisfacción con los resultados obtenidos, mientras que la cartelera artística congregó cada noche a miles de personas en los terrenos de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Moca.

"Gracias a Dios cerramos esta 34 edición, esperando vernos el próximo año con el mismo ánimo y entusiasmo", expresó Rodríguez al concluir el evento.