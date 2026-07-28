Productores piden al Gobierno reforzar inversiones para consolidar la seguridad alimentaria

Los productores agrícolas y pecuarios exhortaron al Gobierno a fortalecer las inversiones en el sector agropecuario para consolidar los avances alcanzados por la República Dominicana en materia de seguridad alimentaria y garantizar la sostenibilidad de la producción nacional.

El planteamiento fue realizado por Dionis Fernández, en representación del sector, durante un acto realizado ayer, encabezado por el presidente Luis Abinader en el Club Recreativo de Moca, con motivo de la salida de la República Dominicana del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Fernández sostuvo que este reconocimiento internacional debe marcar el inicio de una nueva etapa orientada a fortalecer las políticas públicas dirigidas a incrementar la productividad y la competitividad del campo dominicano.

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Medidas anunciadas

En ese sentido, exhortó al Gobierno a reforzar las medidas que han dado resultados e incrementar las inversiones en infraestructura agropecuaria, ampliar el acceso al financiamiento, promover la incorporación de nuevas tecnologías en las fincas y en los procesos de poscosecha e industrialización.

Asimismo, expresó la necesidad de fortalecer la protección sanitaria de la producción nacional.

De igual manera, planteó la necesidad de seguir desarrollando las cadenas de procesamiento de productos agropecuarios y crear las condiciones para que más jóvenes se integren a las actividades agrícolas y pecuarias, garantizando el relevo generacional en el campo.

Impacto económico

Fernández afirmó que alcanzar la meta de duplicar el tamaño de la economía dominicana requiere de un sector agropecuario más eficiente, resiliente y competitivo, capaz de responder a las exigencias de los mercados y de garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Dionis Fernández destacó el compromiso de los productores de continuar trabajando de manera conjunta con el Gobierno para incrementar la producción de alimentos, fortalecer la economía rural y asegurar el abastecimiento de la población dominicana.

Además, valoró que la gestión del presidente Luis Abinader reconozca la importancia estratégica del sector agropecuario para el desarrollo económico y social del país.