La mecanización agrícola avanza ante el encarecimiento de la mano de obra en el país

Máquina cortando caña de azúcar, uno de los rubros que más se ha mecanizado dentro del sector agrícola. ( FUENTE EXTERNA )

La producción de alimentos en los campos dominicanos continúa en crecimiento, pero también lo ha hecho la escasez de mano de obra, agudizada por la reducción de trabajadores haitianos tras el endurecimiento de las políticas migratorias y al desinterés de los dominicanos en trabajar la tierra, aseguran varios líderes agropecuarios.

Las cifras oficiales constatan una disminución que ha sido una constante en los últimos años.

Al primer semestre del 2026, la población ocupada en la agricultura y la ganadería fue de 322,868 personas, para una baja de 8.98 % respecto a los 354,728 trabajadores que había entre enero y marzo del 2025. En ese período, los ocupados informales disminuyeron 10.79 %, mientras que los ocupados formales crecieron 7.54 %, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Ante este contexto, la mecanización de las labores agrícolas se ha abierto paso en las fincas, sobre todo de rubros como la caña de azúcar y el arroz, de acuerdo a la viceministra de Planificación Sectorial del Ministerio de Agricultura, Sandra Lara, quien asevera que hay una política pública que prioriza el uso de nuevas tecnologías, que incluye la preparación de tierras y el uso de drones.

"En el ministerio vamos a relanzar este servicio. Estamos trabajando para adquirir nuevos equipos y nuevas tecnologías blandas, nuevas formas en los servicios de extensión que tiene el ministerio para enseñar y compartir con los productores, para ayudar en este proceso de mejora de productividad", manifestó.

Solo en el 2025, los Centros de Servicios de Mecanización Agrícola de la institución dispusieron de 97 tractores para el corte, cruce y rastra de la tierra, beneficiando a unos 11,322 productores y cubriendo una superficie de 616,861 tareas de tierra.

Mecanización en caña y arroz

Lara indicó que uno de los rubros que más mecanizado se encuentra actualmente es el de la producción de caña de azúcar, sobre todo en las labores de corte y tiro de caña.

"Aunque hay una parte de pequeños productores colonos, el grueso de la producción real de caña de azúcar está en cuatro o cinco productores grandes que han presentado (al Ministerio) los avances en mecanización", agregó.

En un encuentro reciente entre el Gobierno y los ingenios azucareros realizado el pasado mes de julio, se informó que la mecanización de la industria azucarera dominicana había aumentado de un 1 % a un 70 % en tan solo cinco años, reduciendo la dependencia de trabajadores extranjeros en el corte de caña.

En el caso del sector arrocero, el uso de motocultores, tractores, máquinas cortadoras y tolvas graneleras de carga se hacen cada vez más comunes en las grandes fincas del país, lo que ha permitido depender menos de una mano de obra poco calificada y cada vez más costosa, explicó el presidente de la Federación Nacional de Productores Arroceros (Fenarroz), Marcos Rodríguez.

"La recolección a granel está descontinuando lo que son los sacos, las cargas a caballo y lo que es subir el arroz en un camión a la cabeza, que es un trabajo muy forzoso. Ya esto está cambiando", abundó.

El cacao empieza

En otros cultivos agrícolas, como el cacao, la idea empieza a contemplarse no solo en el país, sino a nivel internacional, aseguró el presidente de la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos (Conacado), Isidoro de la Rosa.

"Realmente se están desarrollando equipos, empezando por algunos países, para labores que normalmente se hacían manuales, como la poda, la recolección y la fertilización. Eso va a implicar que el sector se modernice", observó.

El cacao es un cultivo que aún depende mucho de quienes lo siembran, supervisan y recolectan, por lo que la escasez de trabajadores locales y la interdicción de trabajadores indocumentados haitianos "ha dificultado mucho la cosecha".

Modernizar el ordeño

Mientras que el sector ganadero ha dado avance en modernizar las labores de ordeño.

Con el Programa de Mejoramiento de la Ganadería en República Dominicana (Promegan), una iniciativa del Gobierno, se han distribuido alrededor de 160 máquinas de ordeño para facilitar esta labor a pequeños productores recientemente, detalló el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de la Línea Noroeste (Fedegano), Franklin Espinal.

Sin embargo, precisó que este sector continúa siendo especialmente sensible ante la falta de mano de obra extranjera necesaria para alimentar y cuidar el ganado en los minifundios, donde una inversión en tecnologías para tan poca extensión de terreno productivo resulta poco rentable.

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