El Gobierno pondrá en marcha un plan para mecanizar la agricultura a nivel nacional

Espaillat anunció el lanzamiento de Pronamec en un encuentro con la prensa. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Ministerio de Agricultura ultima los detalles para el lanzamiento del Programa Nacional de Mecanización (Pronamec), una iniciativa enfocada en modernizar la producción nacional mediante la incorporación de nuevas tecnologías y maquinarias al campo, además de aportar financiamiento y capacitación.

El titular de la institución, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, explicó que el programa ofrece una respuesta frente a la disminución progresiva de la mano de obra calificada en el sector y busca reducir la contratación de trabajadores indocumentados haitianos.

"La idea es abarcar la mayor cantidad de cultivos y la mayor cantidad de labores que se puedan mecanizar, para facilitar la labor y suplir lo que no se está pudiendo suplir por la ausencia de mano de obra", aseveró durante un encuentro con periodistas este miércoles.

El proyecto también contempla la necesidad de hacer que esta tecnología sea asequible para los pequeños productores, que representan el 81 % de los más de 260,000 productores registrados a nivel nacional.

Proyectos piloto

El proyecto está enfocado en la implementación de maquinarias que acompañen todo el ciclo productivo de los cultivos: desde la preparación de terrenos, siembra, aplicaciones de pesticidas, insecticidas y fungicidas con el uso de drones y tractores, recolección a granel e industrialización.

Espaillat Bencosme aseguró que Pronamec empezará "en pocos días" en San Juan, donde se implementará uno de los primeros seis proyectos pilotos antes de escalar el programa a nivel nacional.

Otras localidades donde también se va a implementar la mecanización contempla parte de la zona del bajo Yuna, así como los municipios Montecristi, Mao, La Vega y Constanza.

En esta etapa, se priorizará la mecanización de cultivos como arroz, cebolla, papas, maíz, sorgo, habichuelas, plátanos y bananos.

Financiamiento y capacitación

A través de Pronamec, se facilitarán fondos especiales que serán dispuestos por el presidente de la República, Luis Abinader, a través del Banco Agrícola, el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) y la banca privada.

El funcionario indicó que estos fondos aún están por determinarse, pero que se ofrecerán "condiciones de financiamiento blandas a cinco o siete años".

De igual manera, contempla la capacitación de personal (como operadores, mecánicos y especialistas en mantenimiento) en coordinación con el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), así como la promoción de estudios a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) en áreas como mecanización agrícola, agricultura de precisión e innovación tecnológica, incluyendo posgrados especializados.

Resultados esperados Se estima que el programa contribuirá a aumentar la productividad, incrementará la rentabilidad de los productores, reducirá las pérdidas en los cultivos, elevará la productividad y permitirá ahorrar agua, garantizando una labor agrícola más sostenible.