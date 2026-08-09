La Altagracia concentra más de 215,000 cabezas de ganado y lidera producción, según Agricultura

Oliverio Espaillat (izq.) y Pedro Castillo (der.) se saludan durante la inauguración de la XXXV Feria Agropecuaria del Este. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA )

La Altagracia concentra más de 215,000 cabezas de ganado bovino, posicionándose como "la principal provincia productora de carne y leche de la República Dominicana", afirmó el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, quien destacó el liderazgo de los ganaderos del Este.

El titular de la institución reafirmó el compromiso del Gobierno de fortalecer la sanidad animal, la asistencia técnica, el mejoramiento genético y la innovación para elevar la productividad y rentabilidad del sector.

Como parte del respaldo a la actividad pecuaria, durante el acto fue entregada una moderna empacadora a la Asociación de Ganaderos de Nisibón (Agani), infraestructura que contribuirá a fortalecer las capacidades de los productores y agregar valor a la producción de la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/empacadora-dc283418.jpeg Oliverio Espaillat (centro, der.) entregó al presidente de Agani, Pedro Castillo (centro, izq.) una máquina empacadora que recoje y comprime el pasto y los rastrojos con los que luego se alimenta al ganado. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA)

Inauguración de feria agropecuaria

Al dejar inaugurada la XXXV Feria Agropecuaria de la Región Este, organizada por Agani, el funcionario resaltó que la actividad pecuaria constituye uno de los principales motores económicos de esta zona, por su aporte a la producción de carne y leche, la generación de empleos y el movimiento económico.

Durante el acto, celebrado en las instalaciones de Agani, en La Otra Banda, Higüey, Espaillat Bencosme la trayectoria de esta organización, fundada en 1969, y su transformación en un referente de la ganadería nacional, con una membresía que supera los 1,000 productores y representación en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana y Monte Plata.

"Hoy no inauguramos únicamente una feria; hoy celebramos una historia de trabajo, perseverancia y visión que durante 57 años ha convertido a Agani en uno de los grandes referentes de la ganadería nacional", expresó.

El ministro afirmó que el Gobierno continuará acompañando a los productores mediante el fortalecimiento de los servicios veterinarios y la sanidad animal, la asistencia técnica, el mejoramiento genético, el acceso al financiamiento y la innovación tecnológica.

"Quiero que cada ganadero que nos acompaña tenga la certeza de una cosa: el Ministerio de Agricultura es y seguirá siendo un aliado permanente de la producción nacional", afirmó.

Reconocen respaldo al sector

El presidente de Agani, Pedro Castillo, destacó los aportes y el trabajo que viene realizando el ministro de Agricultura en favor del sector ganadero, al tiempo que valoró el respaldo del Gobierno a los productores de la región.

Explicó que el acompañamiento del Ministerio de Agricultura ha sido fundamental para atender las necesidades de los ganaderos y avanzar en acciones que permitan fortalecer la producción, mejorar la productividad y generar mejores condiciones para quienes trabajan en el campo.

Asimismo, valoró la entrega de la empacadora como una obra que representa "un importante apoyo para los productores" y que permitirá fortalecer la infraestructura y las capacidades de Agani en beneficio de la actividad pecuaria de la zona.

La feria se extenderá hasta el 16 de agosto y reunirá a más de 530 ejemplares vacunos provenientes de distintas provincias del país.

El programa incluye concursos lecheros, competencias, subastas de alta genética, juzgamientos, actividades familiares, juegos populares, competencias especiales y presentaciones artísticas.