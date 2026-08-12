Más de 105 mil dominicanos han participado en jornadas de inclusión del FEDA

Al centro, Hecmilio Galván, titular del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA). ( FOTO CEDIDA POR EL FEDA )

Más de 105,000 dominicanos han participado en 437 jornadas de servicios públicos realizadas en comunidades rurales y vulnerables del país como parte del programa "FEDA en tu Comunidad", según un balance presentado por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

Los operativos, desarrollados entre 2022 y 2026 junto a distintas instituciones públicas, han llevado a comunidades rurales servicios de salud, asistencia social, capacitación y apoyo a pequeños productores agropecuarios.

Entre los resultados reportados por el FEDA figuran 13,309 atenciones médicas, la distribución de 214,156 pollitas ponedoras para impulsar la producción avícola familiar, 56,533 raciones de alimentos y alrededor de 5,000 bonos navideños.

Según la institución, las jornadas también han permitido entregar 13,138 herramientas agrícolas, más de 10,060 plántulas frutales y más de 50,000 sobres de semillas para la siembra en patios, dentro del programa "Siembra Tu Patio".

Cobertura comunitaria

Las actividades cuentan con la participación de instituciones como el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Supérate, Seguro Nacional de Salud (Senasa), Promipyme, el Ministerio de la Mujer, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Promese/Cal y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), entre otras.

De acuerdo con el FEDA, estas entidades ofrecen durante las jornadas servicios que incluyen inscripción en programas sociales, pensiones solidarias, afiliación al seguro familiar de salud, asistencia alimentaria, soluciones de agua y orientación sobre prevención de la violencia de género.

Entre las comunidades visitadas figuran Guayajayuco, Aguas Negras, Copey, Mango el Limpio, Vengan a Ver, Elupina Cordero, Los Cocos, Juancho, La Otra Banda, El Chorro, Los Sánchez y Las Zanjas.

El director del FEDA, Hecmilio Galván, atribuyó el programa a una visión del Gobierno de acercar los servicios públicos a las comunidades y detectar directamente sus necesidades para canalizarlas hacia las instituciones correspondientes.

El FEDA señaló que "FEDA en tu Comunidad" funciona como un mecanismo de articulación entre las comunidades y las instituciones públicas, mediante el cual se ofrecen orientaciones sobre programas de protección social, capacitaciones y apoyo a emprendimientos agropecuarios.

La institución agregó que las necesidades identificadas durante las jornadas son canalizadas hacia las entidades gubernamentales correspondientes, con el propósito de facilitar respuestas a las demandas de las comunidades rurales.

Entre las atenciones figuran conferencias sobre prevención de la violencia de género, inscripción en programas sociales y pensiones solidarias, impresión de carnés del Seguro Familiar de Salud, entrega de canastillas y raciones alimenticias, así como soluciones relacionadas con el acceso al agua.