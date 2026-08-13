"A la granja sin salir de la ciudad" regresa este fin de semana en la autopista Duarte

La experiencia del campo vuelve a la ciudad con una granja para toda la familia que se desarrollará este fin de semana en el kilómetro 10½ de la autopista Duarte, con actividades educativas, recreativas e interactivas para todas las edades.

Los detalles de la quinta edición del evento fueron anunciados por la empresa Sanut, que especificó que este sábado 15 y domingo 16 las familias podrán vivir la experiencia del campo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el patio de la agrotienda Sanut, con entrada gratuita para toda la familia.

Objetivos y actividades

Al hacer el anuncio, Alma Lajara, gerente de Marca de Sanut, destacó que esta iniciativa se ha consolidado como un espacio para promover el conocimiento del campo dominicano, fortalecer los vínculos familiares y despertar en los más pequeños el interés por conocer el origen de los alimentos que consumen diariamente.

"Con esta quinta edición reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer una experiencia que combine aprendizaje, diversión y contacto directo con la producción agropecuaria. Queremos que las familias disfruten juntas y que los niños descubran, de una manera práctica y entretenida, cómo llegan los alimentos desde el campo hasta sus mesas", expresó Lajara.

Durante los dos días de actividades, los visitantes podrán interactuar con diferentes especies de animales de granja, participar en recorridos guiados y conocer de cerca diversos procesos relacionados con la producción agropecuaria nacional.

La programación incluirá propuestas dirigidas a toda la familia, con el objetivo de fomentar la educación alimentaria, el respeto por la naturaleza y la valoración del trabajo que realizan los productores dominicanos.