Osmar Benítez evita hablar de Agricultura: "No opinamos de temas tan delicados como auditorías"

El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, evitó referirse públicamente a los resultados de las dos auditorías que la Contraloría General de la República realizó al Ministerio de Agricultura, en la que se detectaron irregularidades en el manejo presupuestario de esa institución entre el 2020 y el 2024.

"Nosotros no opinamos de temas tan delicados como auditorías. No tenemos ninguna opinión sobre eso", respondió Benítez quien, como pasado ministro de Agricultura durante el gobierno de Danilo Medina (2018-2020), posee experiencia de Estado en la gestión administrativa de esa institución.

Benítez fue relevado en agosto del 2020 por Limber Cruz, quien estuvo al frente del Ministerio de Agricultura hasta enero del 2026, cuando el presidente Luis Abinader designó a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme para ocupar este cargo a través del Decreto 2-26.

"El ministro de Agricultura que tenemos es una persona buena, un tipo sano, un técnico que está preñado de las mejores intenciones para salir bien de ahí", agregó Benítez al referirse a Espaillat, y recalcó que desde la Junta Agroempresarial Dominicana "nada más damos buenas noticias".

Benítez fue abordado por la prensa al participar del evento La Cumbre del Coco (Dominicoco), un encuentro en el que se busca incentivar la producción, la incorporación de tecnologías y el desarrollo de una industria alrededor de este fruto.

Las auditorías de Agricultura

La Contraloría General de la República realizó dos informes que auditan al Ministerio de Agricultura desde septiembre del 2020 hasta diciembre del 2024.

En estos análisis se detectaron hasta 56 inobservancias a la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno y la Contraloría General de la República.

Dentro de los hallazgos se detectaron pagos y contrataciones sin ningún tipo de soporte, deudas vencidas a proveedores, financiamientos a convenios internacionales sin documentación que la sustentara y financiamientos de vehículos a empleados sin el respectivo descuento a sus nóminas.

Otras inconsistencias detectadas durante el período analizado fueron:

Estados financieros no elaborados entre septiembre del 2020 y diciembre de 2023

entre septiembre del 2020 y diciembre de 2023 Propiedades y vehículos no registrados ante la DGII

no registrados ante la Falta de controles internos de los fondos reponibles

de los Falta de controles internos de la caja chica

de la Ausencia de conciliaciones bancarias

Diferencia entre balance en libro y balance según conciliaciones bancarias

en libro y balance según Inventarios fuera de las fechas establecidas

establecidas Expedientes de empleados incompletos , no identificados o servidores públicos en varias nóminas estatales

, no identificados o servidores públicos en varias Asignación de combustible por encima del límite establecido

por encima del Diferencia entre plan anual de compras y plan operativo anual

de compras y Falta de un reporte de inventarios de activos fijos y bienes de consumo a la llegada de la nueva institución.

Leer más Agricultura ejecutó un presupuesto siete veces superior al de su plan de contrataciones