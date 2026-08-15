Estudiantes de Barahona desarrollan sensores para ahorrar agua y aumentar la producción agrícola

Keysel José Dotel Moreta y Albert Joseph Lambert Gómez, los estudiantes de Ucateba que ganaron un premio del Mescyt con su proyecto AgroSmart RD. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Dos estudiantes de término de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba) desarrollaron una plataforma tecnológica que busca ayudar a los productores agrícolas a ahorrar agua, reducir costos y aumentar su productividad.

Keysel José Dotel Moreta y Albert Joseph Lambert Gómez son los creadores de AgroSmart RD, un proyecto que recientemente obtuvo el segundo lugar en la Competencia Nacional de Emprendimiento 2026, organizada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), por el que recibieron un premio de 450,000 pesos.

Los jóvenes llevan aproximadamente un año desarrollando la iniciativa, que combina una plataforma digital con sensores instalados en terrenos agrícolas para monitorear en tiempo real variables como la humedad del suelo, la temperatura y el consumo de agua.

La información recopilada por los sensores es procesada por el sistema, que genera recomendaciones al agricultor sobre la cantidad y frecuencia del riego, de acuerdo con las condiciones de su cultivo.

Impacto ambiental y económico

El proyecto tiene como plan piloto la producción de banano en la región sur, aunque sus desarrolladores aseguran que puede adaptarse a otros cultivos, como arroz, café, tomate y plátano.

Dotel Moreta explicó que la iniciativa surgió al identificar las dificultades que enfrentan pequeños productores de la región sur, especialmente por el acceso y aprovechamiento del agua para el riego.

La propuesta busca que los pequeños agricultores puedan utilizar tecnología a un costo menor y mejorar su capacidad de competir con grandes empresas agrícolas.

"AgroSmart RD" pretende, además, contribuir al desarrollo de una agricultura más eficiente mediante el uso de datos para anticipar posibles pérdidas y estimar el comportamiento de la producción.

Por las características de la región sur, donde existen zonas áridas y el agua constituye un recurso fundamental para la producción, los jóvenes consideran que la herramienta podría tener un impacto ambiental y económico importante.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-14-at-61818-pm-8cd74307.jpeg Sistema AGROSMART RD (FOTO CEDIDA POR UCATEBA)

Modelos de negocio

Albert Lambert Gómez explicó que el proyecto contempla tres fuentes principales de ingresos: la venta e instalación de los kits tecnológicos, la suscripción mensual a la plataforma digital y el monitoreo de los datos generados por los sensores.

Los kits tendrían tres modalidades, con precios de 35,000, 55,000 y 60,000 pesos, dependiendo de las características de cada sistema.

Los desarrolladores indicaron que inicialmente ellos mismos ofrecerían el soporte técnico y mantenimiento de los equipos, mientras trabajan en la expansión del proyecto y en la creación de un departamento especializado en soporte.

La propuesta también ha despertado interés en el sector público. De acuerdo con los estudiantes, el director de riego Claudio Camaaño se ha acercado para conocer la tecnología desarrollada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/be10dc54-f9ff-485b-a1a2-dcfdb6a7a7b2-e24eb3fb.jpg (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA)

Respaldo de Ucateba

El rector de Ucateba, padre Marcos Antonio Pérez Pérez, destacó el logro de los estudiantes y consideró que el reconocimiento constituye una muestra de las capacidades que desarrolla la universidad en sus distintas carreras.

Señaló que el emprendimiento forma parte de los ejes que impulsa la institución para fortalecer las competencias de sus estudiantes y que AgroSmart RD representa una oportunidad para aplicar conocimientos tecnológicos a las necesidades productivas de la región Enriquillo.

La vicerrectora de Desarrollo y Relaciones Internacionales de Ucateba, Ruddy Medina Calderón, explicó que el Departamento de Innovación y Emprendimiento acompaña a los estudiantes en la elaboración y presentación de proyectos.

Indicó que la propuesta fue seleccionada entre varios proyectos desarrollados por estudiantes de la universidad y posteriormente presentada en la convocatoria nacional del Mescyt.

Medina Calderón valoró especialmente que los estudiantes de Ucateba hayan obtenido el segundo lugar frente a iniciativas de universidades de todo el país.

Para los jóvenes desarrolladores, el reconocimiento nacional representa un impulso para continuar perfeccionando una herramienta que, además de incorporar tecnología a la agricultura, busca contribuir al uso responsable del agua y al fortalecimiento de los pequeños productores.

Los estudiantes han obtenido por tercera ocasión reconocimientos en diferentes escenarios de emprendimiento e innovación, según destacó la dirección de Ucateba.