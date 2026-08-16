Exportaciones de tabaco dominicano crecen 86 % entre enero y junio

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, junto al director del Intabaco, Iván Hernández Guzmán. ( CEDIDA POR INTABACO )

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, destacó el crecimiento de la industria tabacalera dominicana y su nivel de encadenamiento productivo durante una visita al Instituto del Tabaco de República Dominicana (Intabaco).

Castañeda señaló que el tabaco constituye el cultivo con mayor encadenamiento de valor en República Dominicana, debido a la cantidad de etapas y personas que intervienen en su proceso de producción, desde la siembra y recolección hasta el curado, fermentación, selección, clasificación, elaboración del cigarro y almacenamiento.

El representante de la FAO calificó como positivo el incremento registrado por las exportaciones del sector y resaltó la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades vinculadas a la producción y procesamiento del tabaco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/16/whatsapp-image-2026-08-16-at-100517-am-1-be8b913b.jpeg Cedidas por Intabaco.

Durante el encuentro, Castañeda recordó que una de las principales funciones desarrolladas por la FAO en República Dominicana desde su llegada al país ha sido el monitoreo de la siembra de tabaco, el intercambio de conocimientos y la colaboración con el fortalecimiento institucional del Intabaco.

Exportaciones de tabaco

El representante de la FAO recibió explicaciones del director del Intabaco, Iván Hernández Guzmán, sobre las labores que desarrolla la institución y el comportamiento reciente de las exportaciones del sector.

Hernández Guzmán informó que las exportaciones de tabaco, cigarros y cigarrillos generaron más de 802 millones de dólares entre enero y junio, de acuerdo con datos suministrados por la Dirección General de Aduanas.

También explicó que las exportaciones mensuales aumentaron de 79.72 millones de dólares en enero a 148.8 millones en junio, lo que representa un crecimiento de 86 % durante ese período.

El director del Intabaco atribuyó este comportamiento al trabajo conjunto de los sectores público y privado en áreas como promoción, capacitación, facilidades de crédito, seguridad jurídica, inversión de la industria tabacalera, incorporación de nuevas tecnologías y formación de personal especializado.

Principales destinos de exportación

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones de tabaco dominicano, con el 78.5 % del valor exportado, equivalente a 629.5 millones de dólares.

Hernández Guzmán indicó además que el 99.5 % del tabaco exportado corresponde a productos elaborados en zonas francas industriales y especiales, que generaron 798.3 millones de dólares, mientras que el 0.5 % restante corresponde a otras compañías de la industria local, con 3.7 millones de dólares.

El funcionario recordó que las exportaciones de tabaco alcanzaron los 1,359 millones de dólares en el año anterior y señaló que para el presente año se proyecta un crecimiento significativo.

"Este incremento se debe al trabajo mancomunado del sector público y privado de República Dominicana, en las labores de promoción, capacitación, facilidades de crédito, seguridad jurídica, inversión significativa de la industria tabacalera, implementación de nuevas tecnologías, formación de un recurso humano calificado, entre otros factores", expresó Hernández Guzmán.

La visita permitió además abordar las acciones de cooperación y fortalecimiento que se desarrollan en torno al sector tabacalero, así como el papel del Intabaco en el acompañamiento a los productores y la industria.