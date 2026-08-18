Productores denuncian acumulación de millones de libras de tabaco sin mercado

Productores de tabaco exponen durante una rueda de prensa las dificultades que, según denuncian, enfrentan en el desarrollo de sus actividades ( ANEUDY TAVÁREZ )

Productores de tabaco de Villa González y otras comunidades del Cibao denunciaron que millones de libras de la hoja permanecen almacenadas en almacenes y ranchos, sin comercialización, situación que, según afirmaron, mantiene al sector al borde de la quiebra.

Durante una rueda de prensa, representantes del Movimiento Tabaquero Organizado del Cibao y de organizaciones de cosecheros reclamaron la intervención de las autoridades ante la crisis que dicen les afecta.

Los productores de tabaco estiman que solo en Villa González permanecen almacenadas alrededor de 3 millones de libras de tabaco, mientras que otra cantidad superior al medio millón de libras permanece en los ranchos y corre el riesgo de deteriorarse.

Estiman que el valor económico del tabaco acumulado ronda los 18 millones de dólares, debido a la falta de compradores y contratos para colocar la producción.

Explicaron que parte del tabaco lleva hasta dos años almacenado, expuesto al deterioro provocado por plagas, mientras que otra producción permanece en rama en los ranchos a la espera de comercialización.

Crisis del sector tabacalero

Domingo Colón, presidente del Movimiento Tabaquero Organizado del Cibao, aseguró que la crisis está relacionada con el aumento de las importaciones de tabaco, que, según sus declaraciones, han desplazado la producción nacional.

Colón afirmó que en los últimos cuatro años se han importado alrededor de 560 millones de libras de tabaco, cantidad que, a su juicio, pudo haber sido producida por los cosecheros dominicanos.

Sostuvo además que parte de esas importaciones estaría siendo declarada como tabaco Virginia, una clasificación que, según explicó, estaría siendo utilizada para introducir el producto al país y justificar su utilización en la industria tabacalera.

El dirigente advirtió que la falta de mercado para la cosecha está provocando pérdidas económicas y desmotivando a los agricultores, quienes aseguran que no cuentan con recursos suficientes para iniciar nuevos ciclos de producción.

Francisco Agustín Peña, conocido como Niquita, quien dijo tener más de seis décadas dedicado al cultivo de tabaco, calificó de crítica la situación que enfrentan los cosecheros.

Afirmó que parte de la producción almacenada enfrenta el riesgo de ser afectada por plagas.

Los cosecheros reclamaron también mayor respaldo técnico y financiero, así como acceso a fertilizantes, productos agrícolas, ranchos de curado y otros insumos necesarios para mantener la producción.

Valeriana Mercedes Álvarez, presidenta de la Federación de Cosecheros de Tabaco Incorporada del Cibao, señaló que productores de comunidades como Ranchito de Pichén, La Canela, Los Cocos de Jacagua, Navarrete, Guanábano, El Limón y San Víctor, en Moca, atraviesan dificultades similares.

Los productores insistieron en que el Gobierno debe intervenir para buscar una salida a la acumulación de tabaco y garantizar un mercado para la producción nacional.

Asimismo, pidieron revisar las importaciones y las políticas aplicadas al sector, al considerar que la entrada masiva de tabaco extranjero está desplazando a los cosecheros dominicanos.

Otro productor, identificado como Negro Felipe, indicó que el tabaco constituye el principal sustento económico de cientos de familias de comunidades donde las condiciones de los terrenos limitan otros cultivos.

Felipe también cuestionó que, mientras ellos enfrentan dificultades para colocar sus cosechas, el sector tabacalero genera importantes ingresos fiscales para el Estado.

Para los productores, Villa González, reconocida históricamente por la calidad de su tabaco, atraviesa una de sus mayores crisis, mientras millones de libras de la hoja permanecen inmovilizadas en almacenes y ranchos por falta de comercialización.

Intabaco se compromete a evaluar y apoyar a productores de tabaco en dificultades

Respuesta de Intabaco

El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), Iván Hernández, dijo que la institución está dispuesta a acompañar a productores en dificultades, incluyendo la verificación de inventarios de tabaco almacenado y necesidades de infraestructura como casas de curado.

Indicó que, tras denuncias del Movimiento Tabaquero Organizado del Cibao, instruyó a realizar un levantamiento en Villa González y otras zonas para evaluar lo denunciado.

"Ya di instrucciones a Isidro Tavárez para que haga un inventario y ver la situación en el lugar", dijo, señalando que con esos datos se definirán posibles apoyos.

Hernández aseguró que Intabaco podría facilitar recursos como madera para reparaciones, según lo que determine la evaluación, y prometió respuestas una vez concluido el levantamiento.

Sobre la supuesta acumulación de millones de libras sin mercado, dijo haberse enterado por los medios y expresó sorpresa, ya que, según los datos de la institución, el tabaco se está comercializando bien.

También descartó que la situación se deba a importaciones, que, según explicó, han disminuido, con una reducción de unos 50 millones de dólares en 2025 frente a 2024, de acuerdo con Aduanas.

Recordó que Intabaco no comercializa directamente, pero ha facilitado soluciones en casos anteriores, como productores de San Víctor y Montecristi.