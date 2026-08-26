Coco y su agua ( FOTO DE ARCHIVO )

El agua de coco gana espacio entre los consumidores dominicanos. Su venta se ha extendido por calles, mercados, supermercados y carreteras, productos embotellados y enlatados, mientras nuevas industrias se han incorporado a su procesamiento, en un contexto de mayor disponibilidad del producto y de creciente interés por alternativas asociadas a una alimentación saludable.

Actualmente, alrededor de diez industrias procesan y envasan agua de coco en el país, según estimaciones de Hecmilio Galván, director general del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

La expansión también es visible fuera de las plantas industriales. Los puntos de venta se han multiplicado en las ciudades y carreteras, mientras los supermercados han incorporado incluso el coco pelado a su oferta.

"Antes, para conseguir un coco, prácticamente tenías que ir a una finca o encontrar uno de los pocos vendedores que había en las calles. Ahora el país entero está lleno de puntos de venta", señala Galván.

Para el director del FEDA, detrás de este mayor consumo confluyen precisamente la disponibilidad y una valoración creciente de las propiedades nutricionales de la bebida. La cultura "fitness", especialmente entre los jóvenes, también ha contribuido a aumentar el interés por el producto.

"La población dominicana está cada vez más renuente a consumir productos dañinos, sobre todo a nivel de la población más joven. La juventud está muy enfocada en salud, fitness y nutrición", afirma.

El auge del agua de coco ocurre, además, dentro de un sector con potencial de crecimiento. El exministro de Agricultura y actual presidente de la Junta Agroindustrial Dominicana, Osmar Benítez, ha planteado que, si el país "se pone las pilas", podría exportar hasta 300 millones de dólares en coco.

Hidratación y electrolitos

El interés por el agua de coco como una opción de hidratación tiene sustento en su composición.

La doctora Yaribel Calcaño, especialista en medicina estética, nutrición y antienvejecimiento, explica que se trata del líquido transparente que se encuentra naturalmente dentro del coco verde y que está compuesto principalmente por agua, además de electrolitos como sodio, potasio y magnesio.

Su principal aporte está en la hidratación y la reposición de electrolitos, especialmente potasio. También contiene una pequeña cantidad de carbohidratos.

Esto no significa, sin embargo, que su consumo sea conveniente para todos. Las personas que necesitan controlar la ingesta de potasio y líquidos, como ocurre con pacientes con enfermedades renales, deberían limitarla o evitarla, según Calcaño.

Para una persona que simplemente busca mantenerse hidratada, el agua de coco puede funcionar como alternativa. Quienes practican deportes de manera frecuente y al aire libre pueden recurrir también a bebidas deportivas, de las cuales existen opciones sin azúcar.

Asimismo, puede ser una alternativa a refrescos, jugos y otras bebidas con azúcar añadida, pues generalmente contiene menos calorías y azúcar. Esto no significa que pueda consumirse sin moderación: contiene azúcares naturales y la cantidad ingerida importa.

Ni cura ni desintoxica

La popularidad de la bebida también ha generado percepciones sobre supuestas propiedades que van más allá de sus aportes nutricionales. Calcaño advierte que el agua de coco no es una bebida "milagrosa" ni tiene capacidad para desintoxicar el organismo.

"Nuestro cuerpo ya cuenta con órganos especializados para desintoxicar el organismo, principalmente el hígado y los riñones. Ningún alimento o bebida es capaz de eliminar toxinas", afirma.

Tampoco es necesario consumir grandes cantidades para obtener sus beneficios. Como referencia práctica, la especialista considera que un vaso al día puede formar parte de la alimentación de una persona sana, siempre tomando en cuenta el resto de su dieta.

Su aporte de potasio puede contribuir indirectamente a una alimentación cardioprotectora, debido a la importancia de este mineral en la regulación de la presión arterial. No obstante, no constituye un tratamiento para la hipertensión ni para las enfermedades cardiovasculares.

"Para el control del peso, el agua sigue siendo la mejor opción habitual", concluye Calcaño.

Un sector con espacio para crecer

El aumento de la presencia del agua de coco en el mercado local coincide con unas exportaciones del rubro que todavía muestran espacio para expandirse.

Según datos de Aduanas, las exportaciones totales de coco rondaron los 6.03 millones de dólares en 2025, por debajo de los 6.82 millones registrados en 2024.

Hasta julio de este año habían alcanzado 3.4 millones de dólares, de acuerdo con Benítez, quien considera que estas cifras muestran el espacio disponible para que la República Dominicana aumente su participación en este mercado.