Ministros de Agricultura acuerdan acciones conjuntas para salvaguardar la sanidad del sector

Ministros de Agricultura y Ganadería de la región. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA )

Ministros y autoridades de agricultura y ganadería de México, Centroamérica y la República Dominicana acordaron fortalecer las acciones conjuntas para salvaguardar el estatus fito y zoosanitario de la región, mediante una estrategia coordinada de prevención, vigilancia, contención y control de enfermedades y plagas que representan amenazas para la producción, el comercio y la seguridad alimentaria.

El compromiso fue asumido durante la 97 Reunión extraordinaria del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Cirsa), celebrada en la ciudad de Guatemala, donde los titulares y representantes de las instituciones agropecuarias analizaron los principales desafíos sanitarios que enfrenta la región y la necesidad de establecer respuestas comunes frente a riesgos de carácter transfronterizo.

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Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en que la protección del patrimonio agropecuario no puede ser abordada de manera aislada por cada país, debido a que las amenazas sanitarias trascienden las fronteras y pueden generar importantes consecuencias económicas y sociales.

En ese sentido, acordaron articular esfuerzos para fortalecer la prevención, contención y control de emergencias como la peste porcina africana (PPA), la marchitez del banano provocada por el fusarium raza 4 tropical (R4T) y la influenza aviar de alta patogenicidad. Asimismo, plantearon la necesidad de avanzar hacia protocolos homologados y consolidar una primera línea de defensa regional en puertos, aeropuertos y fronteras terrestres.

La República Dominicana estuvo representada por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, acompañado del viceministro Darío Arcide Vargas Mena, quienes participaron junto a las máximas autoridades y representantes agropecuarios de Guatemala, México, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Espaillat Bencosme destacó la importancia de una respuesta regional coordinada para proteger la producción agropecuaria y evitar que amenazas sanitarias puedan afectar el abastecimiento de alimentos y el intercambio comercial entre los países.

La reunión también puso énfasis en la necesidad de promover un comercio seguro, sustentado en sistemas sanitarios robustos y en una mayor coordinación entre las autoridades nacionales, especialmente ante un escenario en el que los efectos climáticos agregan nuevos desafíos a la producción y a la seguridad alimentaria.

La presidenta del Cirsa y ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, María Fernanda Rivera, afirmó que el encuentro constituye un espacio para adoptar decisiones con impacto directo en los productores, el comercio regional y la seguridad alimentaria de los pueblos.

Nuevo plan estratégico

Como parte de la agenda, las autoridades conocieron además el Plan Estratégico 2026-2036 del Oirsa, orientado hacia la modernización integral del organismo, con énfasis en el fortalecimiento técnico-científico, la transformación digital, una gobernanza más ágil y descentralizada, la transparencia y la sostenibilidad institucional.

Los ministros y representantes reafirmaron el papel estratégico del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) como instancia de cooperación entre los Estados miembros para respaldar las acciones de sanidad agropecuaria, inocuidad de los alimentos y servicios cuarentenarios.

El encuentro dejó establecido que la defensa sanitaria de la región requiere una visión compartida y una capacidad de respuesta coordinada, de manera que la detección de una amenaza en cualquiera de los países active mecanismos de prevención y protección que contribuyan a preservar la producción, los mercados y la seguridad alimentaria de toda la región.