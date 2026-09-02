Agroindustria necesita "urgente" más de 20 profesionales en cinco áreas sanitarias

Hombre realizando prueba virtual para el manejo de drones en la agricultura, el 2 de septiembre de 2026, en el marco del XXVIII ncuentro de Líderes del Sector Agropecuario, en Bávaro, Punta Cana. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

El desarrollo del sector agropecuario en República Dominicana no solo dependerá de la incorporación de nuevas tecnologías a los sistemas de producción. La profesionalización y especialización del capital humano, junto con la atracción de jóvenes a esta actividad, representan un importante desafío para el fortalecimiento de la agricultura y la pecuaria nacional.

Este debate, que se hace cada vez más complejo, es el que pone en el centro este año el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario. En el marco de la apertura de esta actividad, el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, calificó como urgente la formación de personal especializado en áreas de sanidad.

Benítez citó entre las especialidades la necesidad de contar con por lo menos 20 profesionales con maestría en entomología (ciencia que estudia los insectos), fitopatología (diagnóstico y control de enfermedades en plantas), nematología (estudio de los nematodos o gusanos) y virología (estudio de los virus y de los agentes subvirales).

"El tema de la sanidad es fundamental, porque muchas de las dificultades que tienen los países ahora son la cantidad de enfermedades que están llegando", puntualizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/chatgpt-image-2-sept-2026-083017-pm-fea121d0.png Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, el 2 de septiembre de 2026, en el marco del XXVIII ncuentro de Líderes del Sector Agropecuario, en Bávaro, Punta Cana. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ)

Asimismo, destacó la necesidad de formar especialistas en el manejo adecuado de agroquímicos y en diferentes áreas de la producción vegetal, mientras que en el ámbito pecuario se requieren más médicos veterinarios con maestrías en sanidad animal.

Para Benítez, fortalecer la formación profesional es indispensable para que el país pueda transformar su industria agropecuaria, elevar su competitividad y enfrentar los riesgos derivados de la entrada de nuevas plagas y enfermedades.

Relevo de 504 jóvenes al campo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/chatgpt-image-2-sept-2026-083550-pm-b0342197.png Ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme,el 2 de septiembre de 2026, en el marco del XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, en Bávaro, Punta Cana. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ)

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, informó que la institución incorporará a 504 jóvenes como parte de un proceso de relevo generacional que coincidirá con la pensión de alrededor de 800 servidores de esa cartera.

El funcionario explicó que los nuevos colaboradores serán integrados como parte de un esfuerzo para rescatar y relanzar el programa de extensión agropecuaria, mediante el cual se busca llevar asistencia y conocimientos actualizados a los productores, especialmente a los pequeños agricultores.

El reconocido productor de arroz enfatizó la importancia de garantizar el relevo generacional en el campo. Advirtió que este constituye uno de los principales desafíos para asegurar el futuro de la agropecuaria dominicana.

En ese sentido, afirmó que el país tiene que crear las condiciones para que los jóvenes vean nuevamente el campo como una oportunidad de desarrollo, innovación, emprendimiento y prosperidad.

Espaillat explicó, además, que el Ministerio de Agricultura ha priorizado el fortalecimiento de las capacidades de sus colaboradores y que actualmente desarrolla acciones para incorporar a 315 técnicos y profesionales en cinco programas de formación especializada, mediante alianzas con universidades nacionales e internacionales y organismos de cooperación.

De ese grupo, 32 profesionales cursan una maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Territorial, mientras que 65 técnicos del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Ganadería (Digega) participaron en un programa de Formación de Formadores Agropecuarios.

"Podemos llevar al campo el tractor más moderno, la cosechadora más eficiente, drones, sensores o sistemas de agricultura de precisión, pero ninguna tecnología transforma por sí sola una nación. Detrás de cada máquina tiene que haber una persona preparada; detrás de cada innovación tiene que haber conocimiento", indicó.

El titular de Agricultura consideró impostergable abandonar esquemas que corresponden a otra época y preparar al sector para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Líderes del sector

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/chatgpt-image-2-sept-2026-082800-pm-63435372.png Un dron agrícola es exhibido el 2 de septiembre de 2026, en el marco del XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, en Bávaro, Punta Cana. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/chatgpt-image-2-sept-2026-091405-pm-3fbe0c16.png Mesa de honor en la apertura del XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, el 2 de septiembre de 2026, en Bávaro, Punta Cana. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) ‹ >

Estas declaraciones se produjeron durante la apertura del XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, que organiza la JAD del 2 al 4 de septiembre.

La actividad está enfocada este año en analizar las necesidades de formación del capital humano para impulsar la transformación competitiva de la agropecuaria y la agroindustria dominicana. El encuentro se desarrolla en el Centro de Convenciones Barceló, en Bávaro, Punta Cana.

El evento reúne a cientos de líderes del sector agropecuario, representantes del Gobierno, empresarios, académicos y organismos internacionales para identificar el perfil y las competencias de los profesionales técnicos y gerenciales que demanda el agro.

La agenda incluye discusiones sobre las necesidades de sectores como arroz, habichuelas, carnes, lácteos, cacao, plátano, banano, frutas y vegetales, así como sobre tecnología e infraestructura productiva. También contempla la participación de rectores universitarios y representantes del Infotep, el Banco Mundial y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano.

Al término del encuentro, se prevé entregar al Poder Ejecutivo un documento que recogerá las 10 principales necesidades del sector agropecuario. Para el acto de cierre está convocado el presidente Luis Abinader, en su condición de jefe de Estado y de Gobierno.

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