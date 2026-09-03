De persistir la sequía, los plátanos podrían costar hasta RD$50

Alex Cruz, presidente de Adoplátano, durante el XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, el 3 de septiembre de 2026. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

Si no se atienden los efectos de la sequía sobre el sector, el precio de los plátanos podría registrar un aumento significativo en los próximos meses. El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos (Adoplátano), Alex Cruz, advirtió que el producto podría alcanzar los 50 pesos por unidad si persiste la situación.

Según explicó, los precios ya han comenzado a subir y podrían mantener una tendencia al alza hasta abril de 2027. Cruz indicó que actualmente el precio puede rondar los 25 pesos por unidad en algunos establecimientos.

"El cultivo del plátano, como otros cultivos, está siendo gravemente afectado por la sequía, y eso impactará en los precios que vamos a tener de oferta de los plátanos en los meses por venir", dijo.

El dirigente agropecuario señaló que, regularmente, el precio del plátano aumenta entre noviembre y febrero debido a factores estacionales. Sin embargo, indicó que este año las alzas comenzaron a registrarse desde septiembre debido a la sequía.

Soluciones a la sequía

Adoplátano consideró necesario incrementar el acceso de los productores a fuentes de agua e implementar sistemas de riego más eficientes.

Entre las alternativas mencionó la instalación de paneles solares para operar bombas de agua y sustituir progresivamente el riego por inundación por sistemas de goteo.

Para implementar estas tecnologías, Cruz señaló que los productores necesitan acceso a financiamiento y dijo que Adoplátano realiza gestiones para desarrollar un plan piloto junto al Banco Agrícola.

La iniciativa contempla facilitar financiamiento a 30 productores distribuidos en distintas provincias para instalar paneles solares, bombas y sistemas de distribución de agua en sus fincas.

Según Cruz, el objetivo es garantizar agua suficiente para las plantaciones y acelerar la disponibilidad del producto para reducir el riesgo de una eventual escasez en los próximos meses.

Ministerio espera mejoras en la situación

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, reconoció que la sequía ha afectado diversos cultivos, pero indicó que se espera una mejoría en las condiciones meteorológicas. "Todavía necesitamos más lluvia, pero ya las condiciones van cambiando y eso es muy positivo", manifestó.

Entre las zonas más perjudicadas por la sequía mencionó las provincias del Cibao Central, mientras señaló que las recientes precipitaciones, producto de una vaguada, han beneficiado algunas áreas.

"En muchos puntos, por lo menos, la situación ya va tornando en mejoría para los agricultores y para los cultivos", puntualizó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en Bávaro durante el XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

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