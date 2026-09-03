Paliza plantea que el agro debe crecer con tecnología y productividad, no con más tierras

José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

Una de las principales diferencias entre la agropecuaria del pasado y la industria moderna es que el crecimiento del sector debe sustentarse cada vez más en la especialización, el conocimiento y la productividad, en lugar de depender de la expansión de las superficies cultivadas.

Bajo esta premisa, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ponderó que el aumento de la productividad y la aplicación de nuevas tecnologías constituyen retos del presente para la agroindustria, considerando que los terrenos disponibles para continuar expandiendo las áreas destinadas a la producción son limitados.

"Una tarea de tierra seguirá siendo siempre 629 metros cuadrados, no podrá ampliarse. Por tanto, la producción basada en superficie tiene límites", manifestó.

Paliza insistió en que el modelo tradicional de crecimiento agrícola, sustentado en incorporar más terrenos a la producción, enfrenta una realidad inevitable: la extensión territorial de República Dominicana es limitada.

Durante su participación en el XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), el funcionario agregó que la transformación tecnológica supone otro desafío para República Dominicana: atraer a los jóvenes hacia las actividades agropecuarias.

"Hoy el agro también es computación acelerada, que es base de datos, que es data centers, que son semiconductores, que son drones, que son un sinnúmero de otros aspectos que van más allá de lo que ha sido las formas tradicionales", expresó.

El funcionario puntualizó que en República Dominicana ya existen ejemplos de cómo las tecnologías pueden beneficiar al sector.

En el arroz, el mejoramiento genético permitió que las variedades públicas pasaran del 7 % del área sembrada en 2015 al 68 % en 2021, contribuyendo a elevar la productividad en un 17 %.

"Esta experiencia demuestra que el conocimiento y la tecnología pueden democratizar la productividad y permitir que también los pequeños productores produzcan más, reduzcan riesgos y accedan a mejores mercados", enfatizó el funcionario.

El reto de la formación técnica

Al explicar la línea del Gobierno para impulsar la transformación del sector agropecuario, el ministro destacó la importancia de una formación técnica especializada que responda a las necesidades productivas de cada territorio.

"Necesitamos formar en San Juan agrónomos, no abogados, necesitamos llevar a cada espacio territorial las capacidades y necesidades que se tienen en esos territorios", expresó.

En materia educativa, destacó la expansión territorial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), así como los programas destinados a preparar recursos humanos en las provincias.

Según Paliza, el Infotep cuenta actualmente con más de 60 planteles en el territorio nacional y desarrolla, junto al Ministerio de Agricultura y el proyecto Prorural, un programa dirigido a formar a más de 13,000 jóvenes en zonas rurales.

El funcionario también abogó por que la oferta académica responda a las necesidades productivas particulares de cada territorio.

Elevar la productividad

Paliza sostuvo que el país debe profundizar la colaboración entre los sectores público y privado para democratizar el acceso al financiamiento, compartir conocimientos y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías en las fincas.

Aseguró que estos elementos permitirían elevar la productividad del agro, tanto para garantizar el abastecimiento interno como para fortalecer las exportaciones hacia otros mercados.

Una de las principales diferencias entre la agropecuaria del pasado y la industria moderna, es que el crecimiento del sector debe sustentarse en una mayor especialización del conocimiento a diferencia de su impacto en la extensión de terreno.