La peste porcina africana se reduce un 75.8 % este año

Abel Madera, director general de Ganadería, el 2 de septiembre de 2026, en el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario que se celebra en Bávaro, Punta Cana. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

Entre enero y julio, los casos de peste porcina africana (PPA) han pasado de 472 casos en 2025 a 114 en este año, lo que representa una reducción del 75.8 %.

De acuerdo con un balance preliminar ofrecido por el director general de Ganadería, Abel Madera, la disminución de esta enfermedad ha sido significativa. Solamente en junio, mes en el que se registró el mayor pico del período analizado, los casos pasaron de 181 en 2025 a 27 este año.

"La disminución es muy significativa. Nosotros seguimos accionando para tratar de segmentar la República Dominicana y declarar áreas libres, hacer compartimiento de la enfermedad y esos planes son los que estamos elaborando para ponerlos en práctica en los próximos meses", agregó.

El funcionario señaló que, pese a los avances, la enfermedad seguirá representando un desafío debido a la resistencia del virus y a la inexistencia de una vacuna.

Tradicionalmente, junio y julio son meses de alta incidencia de la peste porcina africana, enfermedad que puede provocar la muerte de los cerdos afectados.

Compensaciones bajarían

La reducción de la incidencia de la enfermedad también ha disminuido los recursos destinados a compensar a los productores afectados. Al tratarse de una enfermedad sin cura, la medida utilizada para evitar la propagación de los contagios es sacrificar los animales afectados.

La institución estima cerrar este año con 60 millones de pesos destinados a compensaciones a los productores afectados, mientras que el año pasado esa dependencia del Ministerio de Agricultura destinó 350 millones de pesos para esos fines.

"Al disminuir la enfermedad hemos economizado muchos recursos al Gobierno", sostuvo Madera, aunque aclaró que los gastos operativos para mantener las acciones de vigilancia y control continúan siendo significativos.

Advirtió que el descenso de los casos no debe traducirse en una reducción de los esfuerzos para combatir la enfermedad.

"Necesitamos una inversión adecuada ahora porque a veces, cuando el virus va decayendo, la inversión cae y el interés de los productores se relaja un poco y el virus vuelve y sube, pero estamos en un momento adecuado, el virus está bajando y es el momento de atacar", afirmó.

Medidas

Madera agregó que el Gobierno ha implementado diversas medidas, entre las que figuran el control de la movilización de animales, las labores de brigadas especializadas en zonas de riesgo y los muestreos intensivos para detectar posibles focos de la enfermedad.

También se realizan muestreos ambientales en predios que fueron despoblados por la presencia de PPA, con el objetivo de confirmar la ausencia del virus antes de avanzar en las siguientes etapas del proceso sanitario.

Estas declaraciones se produjeron durante la apertura del XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, que organiza la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) del 2 al 4 de septiembre.

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