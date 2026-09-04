Las exportaciones agroindustriales dominicanas han crecido más de un 28 % desde 2019

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, habla en el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario de la JAD, el 4 de septiembre de 2026 en Bávaro. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, informó que, en este año, las exportaciones agroindustriales de República Dominicana han crecido más de un 28 % con respecto a lo exportado en 2019.

Al señalar la importancia del sector para la economía nacional, el funcionario explicó que, de los 14,000 millones de dólares que generaron las ventas dominicanas en el exterior, más de 10,000 millones corresponden a productos agropecuarios.

Durante su participación este viernes en el XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), precisó que las cifras muestran la solidez de esa actividad económica y representan "más trabajo para la gente".

En su discurso, destacó el impacto de las políticas impulsadas por el presidente Luis Abinader en la modernización y el fortalecimiento de la agroindustria dominicana.

Ve oportunidades en Estados Unidos y Europa

Sanz Lovatón sostuvo que los cambios experimentados en el comercio internacional representan una oportunidad para República Dominicana debido a su cercanía y conexiones con grandes mercados de consumo, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea.

"República Dominicana, como nos inmortalizó Pedro Mir, está colocada en el mismo trayecto del sol en la cadena de suministro de los Estados Unidos, en la cadena de suministro de la Unión Europea y de otros mercados del mundo, porque la República Dominicana tiene más vías marítimas y más vuelos directos con Estados Unidos y con la Unión Europea que ningún otro país de América Latina, exceptuando México", dijo.

Explicó que hace una o dos décadas, uno de los principales criterios de los grandes mercados era adquirir productos a precios bajos, mientras que actualmente factores como la calidad, la cercanía, las relaciones políticas y comerciales, y la seguridad de las cadenas de suministro han adquirido mayor relevancia.

Oportunidades internacionales

El funcionario hizo referencia al concepto de friendshoring, mediante el cual los países procuran trasladar o concentrar parte de sus cadenas de suministro en naciones con las que mantienen relaciones estables y afinidades económicas o políticas.

También señaló que acontecimientos como la pandemia, los fenómenos climáticos y los conflictos geopolíticos han demostrado los riesgos de depender de proveedores ubicados a grandes distancias.

De igual forma, resaltó los avances alcanzados en la logística portuaria y aduanera y afirmó que las reformas implementadas durante los últimos años han permitido reducir significativamente el tiempo de permanencia de los contenedores en los puertos dominicanos.

El funcionario concluyó señalando que República Dominicana debe continuar incrementando y mejorando su producción para satisfacer la demanda interna y, al mismo tiempo, ampliar su participación en los mercados internacionales.