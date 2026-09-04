El Gobierno busca convencer a EE. UU. que los aranceles al arroz dominicano también les afectan

El presidente Luis Abinader, el 4 de septiembre de 2026, durante su participación en la clausura del XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

En medio de las negociaciones comerciales entre ambos países, el Gobierno dominicano intenta convencer a Estados Unidos de que afectar al sector arrocero nacional también iría en contra de los intereses estadounidenses.

El mandatario explicó que el arroz se ha convertido en un punto importante de las conversaciones que mantiene el Gobierno con Washington sobre los aranceles y aseguró que las autoridades continúan defendiendo la protección de ese sector por su importancia para la economía dominicana.

"Nosotros estamos convenciendo y hablando con el Gobierno norteamericano de la importancia de ese sector para la economía dominicana y de que incluso va en contra del interés de ellos mismos afectar un sector tan importante como el sector arrocero de la República Dominicana", expresó Abinader.

Durante su participación en la clausura del XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), el gobernante defendió el derecho de República Dominicana a proteger sectores considerados de interés nacional.

Añadió: "Son situaciones que le estamos dando y siempre defendiendo el interés nacional y convencidos de lo que más le conviene, no solamente a los productores y a los agricultores, sino también al pueblo dominicano".

El cultivo de arroz representa más del 20 % del valor bruto de la producción agropecuaria nacional y su cadena productiva involucra más de 250,000 empleos directos e indirectos.

El gobernante vinculó la defensa de la producción nacional con la importancia estratégica de preservar la capacidad productiva del país. En ese tenor, recordó el papel desempeñado por los productores nacionales durante la pandemia de COVID-19, cuando las dificultades internacionales afectaron la producción y el abastecimiento.

"Para nosotros es fundamental y estratégico defender la producción nacional, siempre con el equilibrio de la economía que se necesita", enfatizó.

Diferencias por los aranceles del arroz

El arroz constituye uno de los principales puntos de diferencia comercial entre República Dominicana y Estados Unidos, luego de que concluyera el período previsto en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) para la liberalización del producto.

Estados Unidos sostiene que desde enero de 2025 el arroz estadounidense debe ingresar libre de aranceles al mercado dominicano, mientras que el Gobierno de Abinader decidió mantener la protección a la producción nacional.

Mediante el Decreto 693-24, República Dominicana permite la entrada sin aranceles de hasta 23,300 toneladas métricas de arroz procedentes de Estados Unidos, pero aplica una tasa de 99 % a las importaciones que excedan ese volumen.

Washington considera que esa medida no se corresponde con los compromisos asumidos por el país en el DR-Cafta.

Avances en mecanización agropecuaria

El presidente Abinader, en sus palabras de clausura del evento, destacó la importancia de la modernización del sector agropecuario y las iniciativas impulsadas por su administración para estimular la mecanización, la innovación y la formación de capital humano.

Explicó que, junto con el Ministerio de Agricultura, el Gobierno desarrolla programas de mecanización dirigidos a lograr una producción más eficiente y productiva, con metas de corto, mediano y largo plazo.

El jefe de Estado agregó que estas iniciativas buscan mitigar de manera significativa la necesidad de mano de obra extranjera en las labores agrícolas.

Abinader también citó entre las prioridades del sector la formación de técnicos y especialistas, la investigación, el acceso al agua y la alianza permanente entre el Estado, la academia y el sector productivo.

Asimismo, resaltó la necesidad de incentivar la formación de nuevos profesionales de las ciencias agrícolas y generar oportunidades para que los jóvenes puedan vincularse con la producción.

En el cierre de la actividad también participaron el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía; el administrador general del Banco Agrícola de la República Dominicana, Fernando Durán; el expresidente Hipólito Mejía; y el director ejecutivo del Instituto del Tabaco (Intabaco), Iván Hernández Guzmán, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.

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