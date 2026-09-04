La investigación agropecuaria ha recibido 1,500 millones de pesos en los últimos cuatro años

Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario de la JAD, el 4 de septiembre de 2026. ( DIARIO LIBRE/ JESÚS VÁSQUEZ )

El Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt) ha financiado aproximadamente 1,500 millones de pesos para proyectos de investigación agropecuaria desde 2022 a la fecha.

La cifra fue confirmada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, durante el panel de ministros del XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

El funcionario informó que, desde 2005 a la fecha, se han financiado alrededor de 228 proyectos de investigación agroalimentaria, de los cuales 50 han sido ejecutados por 12 instituciones, con una inversión de 300 millones de pesos.

Consideró que la institución tiene la disposición de continuar financiando este tipo de iniciativas, al tiempo que resaltó la importancia de transformar la formación agropecuaria hacia una educación más especializada y tecnológica.

"Tenemos los fondos, las carreras, la oportunidad y tenemos la necesidad de fortalecer el sector agropecuario", manifestó Santos Badía.

Bajos salarios desmotivan a los jóvenes Santos Badía señaló que uno de los principales factores que alejan a los jóvenes de las carreras vinculadas a la agroindustria son los bajos salarios. En ese sentido, destacó que más del 60 % de los trabajadores del sector agropecuario no gana por encima de la canasta básica. Enfatizó que las bajas remuneraciones constituyen uno de los factores que desmotivan a los jóvenes a optar por estudios superiores vinculados con estas áreas.

Educación vinculada a los sectores productivos

El ministro Santos Badía planteó que el desarrollo de investigaciones y la formación de capital humano deben responder directamente a las necesidades de las diferentes ramas de la producción nacional.

Sostuvo que el objetivo no debe limitarse a mantener una formación general en agronomía, sino avanzar hacia la preparación de especialistas en áreas específicas de la producción.

"Nosotros no queremos hablar de una carrera de agronomía, no. Nosotros queremos, ministro de Agricultura, coordinar con cada sector, con los productores de plátano, con los productores de arroz, con los productores de habichuela, con los productores de maíz, con los criadores de cerdo, con los criadores de ganado, cuáles son las necesidades formativas que se requiere", expresó.

Advirtió, sin embargo, que desarrollar estas capacidades requiere inversiones que trasciendan la incorporación de nuevas asignaturas a los programas académicos.

Otro de los campos que identificó como prioritarios es la agricultura digital e inteligente, mediante la incorporación de sensores, sistemas de información geográfica, imágenes satelitales, drones, automatización, robótica, inteligencia artificial y análisis de datos.

Santos Badía consideró que estas herramientas permitirán transformar la producción agropecuaria, disminuir la dependencia de mano de obra y generar empleos con mejores remuneraciones.

Programas de educación y producción

De igual forma, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, coincidió en la importancia de fortalecer, desde las primeras etapas de formación, el vínculo de los estudiantes con el sector agropecuario.

Afirmó que la formación del capital humano que requiere el desarrollo del agro no puede comenzar únicamente cuando los estudiantes llegan a la educación secundaria y deben escoger una modalidad.

"La cultura agropecuaria empieza desde antes: con ciencias, matemáticas, educación medioambiental, sostenibilidad, conocimiento del territorio, tecnología, emprendimiento y comprensión del valor que tienen la producción y los alimentos para la vida de una sociedad", expresó De Camps.

El titular de Educación explicó que uno de los principales desafíos del sistema educativo es lograr una mayor pertinencia entre las capacidades que desarrolla y las transformaciones que experimentan los distintos sectores productivos y territorios del país.

Formación escolar sobre agropecuaria

Destacó que el país ya cuenta con una base de formación vinculada con la agropecuaria y la agroindustria, presente en 17 regionales, 44 distritos educativos y 51 politécnicos, con 2,610 estudiantes matriculados.

Precisó que Azua, La Vega, San Cristóbal, Santiago y San Juan de la Maguana concentran 1,651 estudiantes, equivalentes al 63.3 % de esa matrícula.

La oferta incluye Producción Agropecuaria, Industrias Alimentarias, Conservación del Medio Natural y Análisis Químico-Farmacéutico, con la mayor concentración de estudiantes en Producción Agropecuaria.

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