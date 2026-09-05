Tecnología, capacitación y relevo generacional: principales necesidades del sector agropecuario

Dron utilizado en plantación de plátanos. El sistema de propulsión de gran alcance permite al AGRAS MG-1 transportar hasta 10 kg de cargas útiles liquidas, incluyendo pesticidas y fertilizantes. ( DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID )

El futuro del sector agropecuario en la República Dominicana se enfrenta al gran reto de mejorar la formación de capital humano, acelerar la mecanización y la aplicación de nuevas tecnologías a los sistemas de producción, impulsar la investigación y promover el relevo generacional.

El XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) concluyó el pasado viernes con una serie de recomendaciones dirigidas a elevar la productividad y competitividad del campo.

Entre las principales recomendaciones abordadas, destaca la urgente necesidad de adoptar una estrategia nacional para especializar y profesionalizar la industria agropecuaria.

Al exponer las conclusiones del evento, el presidente de la JAD, Osmar Benítez, explicó que existe un déficit de técnicos y especialistas en áreas como sanidad agropecuaria, inocuidad, suelos, riego, genética, manejo poscosecha, mecanización y agricultura de precisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/chatgpt-image-5-sept-2026-082009-pm-909ddc18.png Osmar Benítez, presidente dede la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), el 4 de septiembre de 2026, en la clausura delXXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ)

Ante esa situación, la JAD planteó trabajar junto con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, las universidades y las organizaciones empresariales del agro en programas para atender las especialidades consideradas críticas, incluyendo becas de formación técnica, diplomados, certificaciones y pasantías.

Mecanización y nuevas tecnologías

Otro de los principales temas abordados fue la necesidad de acompañar los programas de mecanización y digitalización con la capacitación del personal encargado de utilizar las nuevas tecnologías.

Benítez sostuvo que la incorporación de equipos por sí sola no garantiza un aumento de la productividad si los trabajadores y productores no cuentan con los conocimientos necesarios para operarlos y aprovecharlos.

En ese sentido, las recomendaciones incluyen incorporar formación y asistencia técnica en los programas públicos relacionados con mecanización, riego inteligente, automatización, uso de drones y digitalización.

"La mecanización y la digitalización solo generarán productividad si se acompañan de capacidades para aprovechar para operar y aprovechar la tecnología", dijo el agroempresario.

Como parte de los avances en esa dirección, la JAD destacó la capacitación de más de 40 jóvenes en el manejo de drones aplicados al riego agrícola, una iniciativa orientada a promover la innovación y el uso de nuevas tecnologías en el campo.

Abinader recibe las conclusiones En el acto de clausura, Osmar Benítez entregó formalmente al presidente Luis Abinader un documento con las conclusiones y recomendaciones surgidas de las jornadas de trabajo. Desde el 2 al 4 de septiembre, el XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario reunió a más de 700 productores de diferentes provincias para analizar los principales desafíos de la agropecuaria nacional y formular propuestas de políticas públicas.

Investigación enfocada en las necesidades del productor

Los líderes del sector también señalaron que debe fortalecerse el sistema de investigación, innovación y extensión agropecuaria para que responda directamente a los problemas que enfrentan los productores.

"La investigación debe responder a problemas reales del productor y llegar con rapidez a la finca mediante extensión y transferencia tecnológica focalizada", indicó Benítez.

La propuesta contempla impulsar investigaciones orientadas por la demanda productiva, acompañadas de fondos competitivos y mecanismos que permitan transferir con mayor rapidez los resultados y tecnologías hacia las unidades de producción.

Benítez destacó que durante la actual gestión gubernamental fue aprobada una política pública de investigación, innovación y desarrollo para la agricultura y planteó la necesidad de continuar fortaleciendo ese instrumento.

Relevo generacional

La incorporación de jóvenes al campo fue otro de los ejes del encuentro. Los participantes plantearon la necesidad de presentar la agropecuaria como una alternativa real de formación, empleo, emprendimiento y desarrollo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/relevo-generacional-en-el-sector-agropecuario-de-republica-dominicana-0d81003d.png Hombre realizando prueba virtual para el manejo de drones en la agricultura, el 2 de septiembre de 2026, en el marco del XXVIII ncuentro de Líderes del Sector Agropecuario, en Bávaro, Punta Cana. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ)

La JAD propuso discutir con las instituciones vinculadas al sector la creación de un programa de relevo generacional que permita identificar a hijos de productores, facilitar su formación y motivarlos a continuar las actividades productivas de sus familias.

Agua y resiliencia

El uso eficiente del agua, la protección de los suelos y la adaptación al cambio climático también fueron identificados como prioridades para garantizar la sostenibilidad de la producción.

Según las conclusiones, la gestión adecuada de esos recursos resulta esencial para mantener la productividad y la seguridad alimentaria, por lo que se recomendó ampliar los programas relacionados con riego y manejo de los recursos hídricos.

Benítez destacó en ese contexto la participación de representantes de las juntas de regantes y llamó a continuar fortaleciendo la coordinación entre productores y las instituciones responsables de las políticas de agua y agricultura.

Alianza entre Estado, academia y productores

La JAD insistió en establecer una alianza permanente entre el Estado, la academia y el sector productivo para lograr que la formación profesional responda a las necesidades reales de la agropecuaria.

Benítez explicó que las universidades y empresas agrícolas deben estrechar su colaboración para facilitar que los estudiantes de carreras vinculadas al sector puedan realizar pasantías en fincas y empresas antes de concluir sus estudios.

La JAD asumió el compromiso de colaborar con las universidades para identificar productores y empresarios dispuestos a recibir estudiantes y facilitarles experiencias prácticas en el campo.

La organización considera que esa vinculación permitirá acercar la formación académica a las necesidades de las empresas agropecuarias y facilitar la inserción de nuevos profesionales en el sector.