Productores de Dajabón rechazan supuesto permiso para importar yuca amarga desde Haití

Miembros de la Asociación de Productores de Yuca Amarga de Dajabón. ( FOTO CEDIDA POR LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES )

La preocupación se ha apoderado de los campos de yuca de Dajabón. Productores que durante meses han preparado la tierra, sembrado y cuidado sus cultivos denunciaron que el Ministerio de Agricultura habría autorizado la importación de yuca amarga desde Haití, una medida que, según advierten, podría afectar la economía agrícola de la Línea Noroeste.

La Asociación de Productores de Yuca Amarga de Dajabón rechazó el supuesto permiso y aseguró que en la región existe suficiente producción para abastecer a las fábricas y a las familias dedicadas a la elaboración de casabe.

Pedro Gonzalo Toribio, conocido como "Kiko", afirmó que la autorización habría sido concedida a Andoli Durán, residente en la zona de Monción, provincia Santiago Rodríguez, donde se concentra una parte importante de la producción de casabe de la región.

Toribio sostuvo que tanto el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, como el presidente Luis Abinader habrían sido "sorprendidos en su buena fe" con informaciones sobre una supuesta escasez de yuca amarga.

"Eso no es cierto. Aquí hay producción suficiente", afirmó el agricultor, quien expresó el temor de que la importación reduzca los precios y deje sin mercado la cosecha de los productores locales.

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Temen riesgos para los cultivos

Francisco José Ventura calificó la situación como grave y advirtió que la entrada de yuca desde Haití representaría un fuerte golpe para quienes dependen de esta actividad productiva.

Ventura también expresó preocupación por los posibles riesgos fitosanitarios. Alegó que el producto importado podría ingresar sin los controles necesarios para evitar la propagación de plagas o enfermedades que puedan afectar los cultivos nacionales.

Los productores señalaron que detrás de cada plantación hay familias que dependen de la venta de la yuca para cubrir sus necesidades y continuar sembrando. Por esa razón, consideran que cualquier importación debe estar sustentada en estudios técnicos, datos verificables sobre la demanda y garantías sanitarias.

El alcalde de Loma de Cabrera ofreció su respaldo a los agricultores y pidió al Gobierno dejar sin efecto cualquier autorización para importar este rubro, la principal materia prima utilizada en la elaboración del casabe.

Los productores solicitaron al Ministerio de Agricultura explicar públicamente si el permiso fue concedido, quién sería el beneficiario, qué cantidad se pretende importar y cuáles controles fitosanitarios se aplicarían.