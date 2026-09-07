La sequía golpea al sector agropecuario y comienza a presionar a los productores

La sequía que afecta a la República Dominicana comienza a presionar a varios eslabones de la agroindustria, con reducción de rendimientos, pérdidas de cultivos, menor disponibilidad de agua y dificultades para la alimentación del ganado.

La falta de lluvias en el ciclo primavera-verano, con una severa profundización en los últimos dos meses, ha afectado a diversos rubros que desde ya reportan pérdidas económicas y de producción.

El plátano está entre los cultivos de primera necesidad que han sido seriamente impactados por estas condiciones meteorológicas y que comienza a reflejar ligeras alzas de precios por la escasez.

Edgar García Peralta, miembro de la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos (Adoplátano) y director regional del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) en el este, aseguró que en su proyecto agrícola las pérdidas rondan entre 1.5 millones y 2 millones de pesos.

García Peralta explicó que la falta de agua ha provocado la caída de plantas y que, en la mayoría de esos casos, el producto termina perdiéndose.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/chatgpt-image-6-sept-2026-100709-am-19b583d5.png Edgar García Peralta, miembro de la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos (Adoplátano) y director regional del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) en el este, en elmarco del XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ)

"Hablé con un productor de Constanza y me dice que la sequía la ha dado fuertemente a los vegetales allí; he hablado con ganaderos que han llegado a tener hasta muerte de reces por el tema de la sequía. Eso está afectando al país entero por el momento y puede llegar a que algunos productos suban de precio", dijo.

El pasado jueves, Adoplátano advirtió que la disminución de la oferta podría ejercer presión sobre los productores y que, de continuar la situación, la escasez podría provocar precios de hasta 50 pesos la unidad.

Piña, aguacate y mango sienten la sequía

Fabio Giuntoli es productor de piñas desde 1992 y asegura que la sequía ha afectado sus rendimientos en una proporción de más del doble de las pérdidas que registra en verano.

"Normalmente, en el verano estaríamos hablando de pérdidas quizá de un 15 %, en este caso, de verano más sequía, yo creo que superamos por mucho el 30 %", indicó.

El productor aclaró que, por el momento, no proyecta una escasez de piña porque los productores continúan aumentando la cantidad de frutas sembradas. El problema, explicó, está concentrado principalmente en el rendimiento y el tamaño que alcanza el producto.

Una piña que normalmente llegaría a determinado calibre podría terminar su desarrollo por debajo de lo esperado, lo que repercute en la calidad exigida para las exportaciones y en algunos requerimientos de consumo del mercado local.

En San José de Ocoa, los productores de aguacate también observan con preocupación la evolución de las precipitaciones y la disminución del agua disponible para mantener las plantaciones.

Daneris Santana, de la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples del Mainel (Coopprama), explicó que todavía es temprano para cuantificar pérdidas, pero reconoció que ya se empiezan a sentir los efectos del fenómeno natural.

"Ya muchos productores están sintiendo los efectos de esa sequía, han visto mermar la calidad de su plantación", puntualizó.

Santana indicó que las lluvias recientes producto de una vaguada aliviaron algunas plantaciones en zonas como Rancho Arriba y partes de Nizao, pero afirmó que sectores como Naranjal, la parte baja del Pinal, La Ciénaga, Ojo de Agua y otras comunidades cercanas al municipio de Ocoa permanecen con déficit de precipitaciones.

El dirigente agrícola advirtió que, si las condiciones persisten y la cosecha termina siendo inferior a la esperada, podría disminuir la oferta y aumentar el precio del aguacate.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/chatgpt-image-6-sept-2026-101224-am-e10b2690.png Fabio Giuntoli, productor de piñas, en el marco del XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/chatgpt-image-6-sept-2026-101346-am-34162a8e.png Daneris Santana, productor de aguacates de la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples del Mainel (Coopprama), en el marco del XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) ‹ >

En el caso del mango, la falta de lluvias ha sido muy perjudicial para las ventas en el exterior. Sugey Espinal se dedica a la exportación y comercialización de esta fruta y aseguró que la disminución de la productividad de las plantaciones supera el 35 %.

"Nosotros el año pasado, por ejemplo, tuvimos 73 contenedores que fueron exportables y para este año fueron apenas 42, y es precisamente por el seguimiento que había que darle al producto, en términos de manejo y buenas prácticas, con el tema del agua", expresó.

La sequía ha afectado en distinta medida al sector agrícola debido a la necesidad de irrigación de las plantaciones. Los cultivos de ciclo corto, como algunos vegetales, granos y tubérculos, figuran entre los más perjudicados.

Pese a pertenecer a la producción de ciclo corto, varios arroceros consultados por Diario Libre han señalado que la disponibilidad de agua aún les ha permitido mantener sus cultivos. Sin embargo, advierten que el recurso es limitado en algunas zonas y podría presionar al sector de continuar la falta de lluvias.

La sequía y el ganado

A las advertencias del sector agrícola se suman las del pecuario. El director general de Ganadería, Abel Madera, indicó que la falta de lluvias comienza a deteriorar las condiciones de los animales y confirmó que se han registrado algunas muertes, aunque sostuvo que las pérdidas todavía no son cuantiosas.

"La sequía está haciendo su estrago. Es un tema cíclico. Cada cierto tiempo se presentan estos momentos de sequía. La preocupación es que cada vez las sequías son más recias", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/chatgpt-image-6-sept-2026-102842-am-250b8f57.png Abel Madera, director general de Ganadería, el 4 de septiembre de 2026, en el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/chatgpt-image-6-sept-2026-103234-am-815082ab.png Ángel Estévez, distribuidor de agroinsumos, el 4 de septiembre de 2026, en el XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) ‹ >

El funcionario indicó que se están desarrollando conversaciones directas con el presidente Luis Abinader para implementar medidas preventivas y evitar que la problemática se profundice.

Mitigación

El escenario que plantea esta crisis llevó al Ministerio de Agricultura a elaborar desde abril un Plan de Contingencia frente a la Sequía 2026, concebido como una hoja de ruta para proteger la seguridad alimentaria ante las proyecciones de estrés hídrico y altas temperaturas.

Desde que se plantearon estos escenarios, las autoridades indicaron que la sequía sería gradual, lo que ofreció oportunidades para tomar acciones de forma preventiva.

La iniciativa contempla como medidas de mitigación:

Tecnificación del riego.

Rehabilitación de canales.

Asistencia técnica.

Suministro de forraje para el ganado.

Acceso a financiamiento.

Sistemas de alerta temprana.

Seguimiento de las condiciones climáticas y productivas.

Agricultura ha sostenido que viene desarrollando diversas iniciativas para responder a la crisis. Sin embargo, algunos productores consideran que el acompañamiento estatal podría ser mayor.

Por otro lado, Ángel Estévez, representante del sector de agroinsumos, consideró que parte del impacto puede reducirse mediante tecnologías como polímeros para retención de humedad y sistemas de riego por goteo, que permiten utilizar el agua de manera más eficiente.

Las autoridades llaman a prepararse

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/chatgpt-image-4-sept-2026-040524-pm-60666f9e.png El presidente Luis Abinader, el 4 de septiembre de 2026, durante su participación en la clausura del XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/chatgpt-image-2-sept-2026-085356-pm-1-9a77298b.png Ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, el 2 de septiembre de 2026, en el marco del XXVIII Encuentro de Líderes del Sector Agropecuario. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) ‹ >

Ante los efectos de la sequía y la variabilidad climática, el presidente Luis Abinader hizo un llamado a trabajar de manera conjunta para mitigar el impacto sobre el sector agropecuario y fortalecer la capacidad de respuesta del país frente a fenómenos asociados al cambio climático.

El planteamiento fue realizado en el marco del XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

De igual forma, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, reconoció que la sequía ha afectado diversos cultivos, aunque indicó que las condiciones meteorológicas comienzan a mostrar señales de mejoría.

"Todavía necesitamos más lluvia, pero ya las condiciones van cambiando y eso es muy positivo", manifestó.

La expectativa de nuevas lluvias abre la posibilidad de reducir parte de la presión inmediata, pero productores y autoridades coinciden en que la respuesta de más largo plazo implica mejorar el manejo del agua y adaptar la producción a períodos secos cada vez más difíciles de prever.

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