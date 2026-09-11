Tras más de dos décadas, República Dominicana autoriza importar carne de res desde Canadá

República Dominicana importó aproximadamente 215 millones de dólares en carne de vacuno y productos derivados durante 2025. ( ENVATO )

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) anunció este viernes que la República Dominicana ha aprobado nuevamente la importación de carne de ganado canandiense de todas las edades, incluido las vísceras.

La decisión permite a Canadá recuperar el acceso al mercado dominicano por primera vez desde 2003, cuando República Dominicana impuso restricciones a sus productos de carne de vacuno tras la detección del primer caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), conocida como enfermedad de las vacas locas.

La reapertura se produjo luego de una auditoría realizada al sistema canadiense de inspección de carne de vacuno por técnicos de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) y la Dirección General de Ganadería (Digega).

De acuerdo con la CFIA, la evaluación confirmó "la eficacia de los controles canadienses relacionados con la seguridad alimentaria, la inspección de productos cárnicos y la sanidad animal".

Como resultado, las autoridades dominicanas levantaron las restricciones que durante más de dos décadas habían limitado el ingreso de carne de vacuno canadiense al país.

Canadá cuenta actualmente con una clasificación de riesgo insignificante frente a la encefalopatía espongiforme bovina, según los estándares internacionales de sanidad animal.

Mercado de más de 200 millones de dólares

La reapertura representa una oportunidad para los exportadores canadienses en un mercado que registra un importante volumen de importaciones de carne de vacuno.

Según datos difundidos por el Consejo Canadiense de la Carne, República Dominicana importó aproximadamente 215 millones de dólares en carne de vacuno y productos derivados durante 2025.

Hasta el momento, tres establecimientos procesadores de carne de vacuno de Canadá han sido aprobados para exportar sus productos al mercado dominicano.

El ministro canadiense de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, destacó que el levantamiento de las restricciones permitirá a productores y procesadores canadienses ampliar sus oportunidades comerciales.

"Los productores de carne de vacuno de Canadá entregan productos seguros y de alta calidad, confiables en todo el mundo. La República Dominicana es un mercado importante y en crecimiento en América, y reabrir el acceso crea nuevas oportunidades para que nuestros agricultores y procesadores amplíen su alcance, fortalezcan sus operaciones y apoyen empleos en todo Canadá", afirmó.

Kyle Larkin, presidente y director ejecutivo del Consejo Canadiense de la Carne, señaló que la organización trabajaba desde 2023 para recuperar el acceso al mercado dominicano.

Larkin destacó la participación de las autoridades dominicanas en la auditoría del sistema canadiense y consideró que la aprobación permitirá a los procesadores de ese país competir nuevamente en el mercado dominicano.

"El Consejo Canadiense de la Carne (Canadian Meat Council) ha abogado por este acceso desde 2023, y nos enorgulleció recibir y financiar al equipo de auditoría dominicano durante su visita a Canadá para ayudar a hacerlo posible. Sin la auditoría —y, en última instancia, la aprobación de la República Dominicana—, los establecimientos canadienses no podrían exportar a este mercado", dice el comunicado publicado Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos en su página web.

La CFIA indicó que las auditorías realizadas entre Canadá y sus socios comerciales contribuyen a mantener la confianza en los sistemas de seguridad alimentaria y facilitan un comercio estable entre los países.