Agricultura descarta alza en el precio del plátano por efectos de la sequía

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, descartó un incremento en los precios del plátano debido a los efectos de la sequía, al tiempo que señaló que su producción se mantiene normal, durante un encuentro en las instalaciones de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

La semana pasada, el presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos (Adoplátano), Alex Cruz, advirtió que, si no se atienden los efectos de la sequía sobre el sector, el precio de los plátanos podría registrar un aumento significativo en los próximos meses, que rondaría los 50 pesos por unidad.

Consultado sobre el impacto del fenómeno, el ministro indicó que las zonas productoras de plátano se encuentran entre las más afectadas por la sequía en el Cibao Central, ya que este cultivo necesita mucha agua. Sin embargo, descartó un aumento en los precios.

"No hay alza. Incluso, la producción de plátano sigue normal. En cuanto a la producción de arroz, tenemos 7.2 millones de quintales en inventario y todavía nos quedan por cosechar 800,000 tareas", sostuvo el funcionario.

Oliverio señaló que, en el Sur y en el Noroeste, este producto se cultiva bajo riego, por lo que los productores no tienen ningún problema.

Lluvias ayudan a que la sequía ceda

Oliverio Espaillat señaló que la sequía que incide en la República Dominicana ha ido cediendo en zonas de San Juan, La Romana, Dajabón, Puerto Plata y Constanza debido a las lluvias registradas en esas áreas.

"La sequía ha ido cediendo y nosotros, como Ministerio, les hemos ido suministrando pacas de arroz a los ganaderos en toda la zona del Noroeste y estamos habilitando todos los perforadores", sostuvo.

Medidas anunciadas

Afirmó que el Ministerio sostuvo una reunión con asociaciones de ganaderos del Noroeste, de la región Este del país y del Cibao Central para suministrarles pacas de arroz destinadas al ganado.

Asimismo, dijo que el fenómeno de El Niño es impredecible y forma parte de las situaciones que ocurren en la naturaleza.

De su lado, el presidente de la JAD, Osmar Benítez, sostuvo que se está trabajando para enfrentar la sequía con presencia en provincias como Montecristi, Santiago Rodríguez, el Seibo Hato Mayor, Higüey, Barahona, Elías Piña y Pedernales.

"La sequía impacta la producción de alimentos, pero no se ha reflejado aún allí, aunque el gobierno convocó a los sectores para combatir la sequía", agregó.

Destacó que el país debe construir más presas y cuenta con niveles de agua en las mismas entre un 55 % y 60 % para hacerle frente a la sequía durante todo lo que resta de año.

Rafael García, presidente del Consejo Nacional de Regantes, dijo que se está trabajando en la racionalización de agua para garantizar la producción agrícola en el país.

Manifestó que el banano exportado es el producto que se podría ver afectado por la sequía en caso de que persista este fenómeno.